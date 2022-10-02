Adana Demirspor - Galatasaray maçı sonrası yıldız isim için olay sözler: Kesik yemeli
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanını 17'ye yükseltti. Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren spor yazarları dikkat çeken tespitlerde bulundu. İşte o yazılar...
LEVENT TÜZEMEN - FIRSAT TEPTİ
Adana Demirspor ile Galatasaray'a bize maç boyu verdikleri keyifli mücadeleden dolayı teşekkür etmek gerekir. Heyecan, pozisyonlar vardı ama gol yoktu. Galatasaray bu kadar çok pozisyona girmesine rağmen kazanamayarak bir fırsatı tepti.
Gomis rakip savunmalarda baskı yapamadı, pas duvarı olamadı, ayağındaki topları kaybetti ve Galatasaray'ı resmen eksik oynattı. Gomis ilk onbir başlamamalı ihtiyaç olunca oyuna girmeli.
Mata girinceye kadar Galatasaray belki çok koştu, iyi mücadele etti, kazanma duygusunu korudu, rakibe geniş alan vermedi ve bir oyun liderinin eksikliğini yaşıyarak dağınık oynadı. Çevre kontrolü ile oyun görüşü mükemmel olan Mata oyuna girer girmeez pas kalitesiyle Galatasaray'ı hem topladı hem de hücumda etkili olmasını sağladı.
Gomis'li oyunda etkisiz kalan Yunus-Kerem ikilisi Mata ile kendini buldu. Çünkü İspanyol yıldız ayağındaki topları pasa dönüştürmeden önce arkadaşlarının pozisyon almalarını bekledi ve hep sakin kaldı. Mata tüm pasları gelişigüzel değil görerek ve bilerek verdi. Okan hocanın geç de olsa Mata'yı oyuna alırken Mertens'i santrfora itmesi doğruydu.