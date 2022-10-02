Adana Demirspor - Galatasaray maçı sonrası yıldız isim için olay sözler: Kesik yemeli

Mata girinceye kadar Galatasaray belki çok koştu, iyi mücadele etti, kazanma duygusunu korudu, rakibe geniş alan vermedi ve bir oyun liderinin eksikliğini yaşıyarak dağınık oynadı. Çevre kontrolü ile oyun görüşü mükemmel olan Mata oyuna girer girmeez pas kalitesiyle Galatasaray'ı hem topladı hem de hücumda etkili olmasını sağladı.