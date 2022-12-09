İspanyol medyasından Ronaldo iddiası: Galatasaray imza attırabilir
Son dakika transfer haberleri… Adı Galatasaray ile anılan Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a transfer olacağı yönündeki iddialarını yalanlamasının ardından İspanyol basınından Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir bomba bir iddia geldi.
09.12.2022 09:26 - Son Güncelleme: 09.12.2022 09:26
Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Manchester United ile yollarını ayırdıktan sonra yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu.
Ronaldo'nun, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olacağı yönündeki iddiaları yalanlamasının ardından İspanyol basınından Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir iddia geldi.
Carla Braojos imzasıyla Diario Gol'de yayınlanan haberde Ronaldo'nun Ocak transfer döneminde Galatasaray'ı seçebileceği belirtildi.
Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın Cristiano Ronaldo'yu istediği ancak İngiliz ekibi Manchester United'ın transfere izin vermediği belirtilen haberde Galatasaray'ın önünde şu anda altın bir fırsat olduğu vurgulanarak "Ronaldo için Ocak ayında Galatasaray kapısı açılabilir." denildi.