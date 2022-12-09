İspanyol medyasından Ronaldo iddiası: Galatasaray imza attırabilir

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın Cristiano Ronaldo'yu istediği ancak İngiliz ekibi Manchester United'ın transfere izin vermediği belirtilen haberde Galatasaray'ın önünde şu anda altın bir fırsat olduğu vurgulanarak "Ronaldo için Ocak ayında Galatasaray kapısı açılabilir." denildi.