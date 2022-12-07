Vav TV İzle
Haberler Spor Arda Güler'de mutlu son! Fenerbahçe anlaşma sağladı

Arda Güler'de mutlu son! Fenerbahçe anlaşma sağladı

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de lideri Fenerbahçe'nin Avrupa'yı peşine takan genç yıldızı Arda Güler için pazarlıkta sona gelindi. 17 yaşındaki yetenekli yıldızın bonservis bedeli belli oldu.

07.12.2022 19:59 - Son Güncelleme: 07.12.2022 19:59
Arda Güler’de mutlu son! Fenerbahçe anlaşma sağladı

Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'nin Avrupa'yı peşine takan genç yıldızı Arda Güler için pazarlıkta sona gelinirken, 17 yaşındaki yetenekli yıldızın bonservis bedeli belli oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arda Güler’de mutlu son! Fenerbahçe anlaşma sağladı

Fenerbahçe ve Türk futbolunun 'Altın Çocuğu' Arda Güler, Avrupa'nın önemli takımları tarafından kısa sürede takibe alındı.

Arda Güler’de mutlu son! Fenerbahçe anlaşma sağladı

Arda Güler transferi için İtalyan ekipleri başta olmak üzere birçok takım nabız yoklamaya başladı.

Arda Güler’de mutlu son! Fenerbahçe anlaşma sağladı

Son olarak İtalya'dan Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Napoli ve Milan genç yıldızın transferi için karşı karşıya geldi.

Arda Güler’de mutlu son! Fenerbahçe anlaşma sağladı

İki kulübün de Arda Güler için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı iddia edildi.

SON DAKİKA