Arda Güler'de mutlu son! Fenerbahçe anlaşma sağladı
Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de lideri Fenerbahçe'nin Avrupa'yı peşine takan genç yıldızı Arda Güler için pazarlıkta sona gelindi. 17 yaşındaki yetenekli yıldızın bonservis bedeli belli oldu.
07.12.2022 19:59 - Son Güncelleme: 07.12.2022 19:59
Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'nin Avrupa'yı peşine takan genç yıldızı Arda Güler için pazarlıkta sona gelinirken, 17 yaşındaki yetenekli yıldızın bonservis bedeli belli oldu.
Fenerbahçe ve Türk futbolunun 'Altın Çocuğu' Arda Güler, Avrupa'nın önemli takımları tarafından kısa sürede takibe alındı.