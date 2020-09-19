İspanyol basını transferi duyurdu! Dünya yıldızı forvet Fenerbahçe'ye
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'e 3 puanla başlayan Fenerbahçe, önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray maçı öncesi forvet arayışlarını sürdürüyor. Muriqi'nin ayrılmasının ardından bu mevki için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertli ekibin transfer listesinde birçok isim bulunurken, İspanyol basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
19.09.2020 09:33
- Son Güncelleme: 19.09.2020 09:33
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