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İspanyol basını transferi duyurdu! Dünya yıldızı forvet Fenerbahçe'ye

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'e 3 puanla başlayan Fenerbahçe, önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray maçı öncesi forvet arayışlarını sürdürüyor. Muriqi'nin ayrılmasının ardından bu mevki için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertli ekibin transfer listesinde birçok isim bulunurken, İspanyol basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

19.09.2020 09:33 - Son Güncelleme: 19.09.2020 09:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





