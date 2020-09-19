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İspanyol basını transferi duyurdu! Dünya yıldızı forvet Fenerbahçe'ye

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'e 3 puanla başlayan Fenerbahçe, önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray maçı öncesi forvet arayışlarını sürdürüyor. Muriqi'nin ayrılmasının ardından bu mevki için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertli ekibin transfer listesinde birçok isim bulunurken, İspanyol basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

19.09.2020 09:33 - Son Güncelleme: 19.09.2020 09:33
İspanyol basını transferi duyurdu! Dünya yıldızı forvet Fenerbahçe'ye

Transferin tartışmasız şampiyonu olan Fenerbahçe'de forvet arayışları devam ediyor.

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İspanyol basını transferi duyurdu! Dünya yıldızı forvet Fenerbahçe'ye

Vedat Muriç'in satışı nedeniyle golcü işini sona bırakan ve sağlam adımlar atan sarı-lacivertliler, Jailson'u da Çin'e yollayarak önemli bir geliri daha kasasına koydu.

İspanyol basını transferi duyurdu! Dünya yıldızı forvet Fenerbahçe'ye

4.5 milyon Euro ile kasasını dolduran Fenerbahçe'den KAP açıklaması da geldi.

İspanyol basını transferi duyurdu! Dünya yıldızı forvet Fenerbahçe'ye

Kanarya, bu satışın ardından transferde elini iyice kuvvetlendirdi ve forvet transferini bitirmek için devreye girdi.

İspanyol basını transferi duyurdu! Dünya yıldızı forvet Fenerbahçe'ye

Porto'dan Ze Luis ve Aston Villa'dan Samatta şu anda liste başı. İki oyuncu ile ilgili pazarlıklar sürüyor.

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