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Cengiz Ünder hakkında şaşırtan gerçek! Bakın Süper Lig'e hangi takımı tutuyor... Roma'dan Leicester City'e transfer olan Cengiz...

Altınordu, Medipol Başakşehir, Milli Takım, AS Roma derken şimdi de Leicester City... 23 yaşındaki genç yıldız Cengiz Ünder performansı ile Türkiye'nin gururu, Milli Takımımızın vazgeçilmezi oldu. Son dönemde adı sık sık yakın arkadaşı Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City ile anılan ve sağlık kontrolünden geçen Cengiz Ünder'in, Premier Lig için imza atması an meselesi. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Cengiz Ünder hakkında bu gerçek şaşırttı. Cengiz Ünder'in hangi takımlı olduğunu biliyor musunuz?

18.09.2020 13:49 - Son Güncelleme: 18.09.2020 13:49
Cengiz Ünder hakkında şaşırtan gerçek! Bakın Süper Lig'e hangi takımı tutuyor... Roma'dan Leicester City'e transfer olan Cengiz...

Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü, Altınordu'dan sonra Leicester City'de yeniden buluşuyor... Adı sonra günlerde sık sık Leicester City ile anılan Cengiz Ünder sağlık kontrolünden geçti, imza yakın.

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Cengiz Ünder hakkında şaşırtan gerçek! Bakın Süper Lig'e hangi takımı tutuyor... Roma'dan Leicester City'e transfer olan Cengiz...

Hal böyle olunca günün en çok konuşulan isimlerinden biri Cengiz Ünder oldu. Peki Cengiz Ünder'in Türkiye'de hangi takımı tuttuğunu biliyor musunuz? İşte başta genç yıldız Cengiz Ünder olmak üzere futbolcuların tuttukları takımlar.

Cengiz Ünder hakkında şaşırtan gerçek! Bakın Süper Lig'e hangi takımı tutuyor... Roma'dan Leicester City'e transfer olan Cengiz...

Ozan Tufan

Ozan Tufan'ın Galatasaray lehine attığı bu tweetler çok konuşulmuştu.

Cengiz Ünder hakkında şaşırtan gerçek! Bakın Süper Lig'e hangi takımı tutuyor... Roma'dan Leicester City'e transfer olan Cengiz...
Cengiz Ünder hakkında şaşırtan gerçek! Bakın Süper Lig'e hangi takımı tutuyor... Roma'dan Leicester City'e transfer olan Cengiz...

MERT HAKAN YANDAŞ

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