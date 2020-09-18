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Cengiz Ünder hakkında şaşırtan gerçek! Bakın Süper Lig'e hangi takımı tutuyor... Roma'dan Leicester City'e transfer olan Cengiz...

Altınordu, Medipol Başakşehir, Milli Takım, AS Roma derken şimdi de Leicester City... 23 yaşındaki genç yıldız Cengiz Ünder performansı ile Türkiye'nin gururu, Milli Takımımızın vazgeçilmezi oldu. Son dönemde adı sık sık yakın arkadaşı Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City ile anılan ve sağlık kontrolünden geçen Cengiz Ünder'in, Premier Lig için imza atması an meselesi. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Cengiz Ünder hakkında bu gerçek şaşırttı. Cengiz Ünder'in hangi takımlı olduğunu biliyor musunuz?

18.09.2020 13:49 - Son Güncelleme: 18.09.2020 13:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





