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Galatasaray orta sahasını buldu! Omar ve Linnes'ten sonra 3.Norveçli'yle anlaşma tamam | Transfer haberleri

Galatasaray orta saha transferinde sona yaklaştı... Seri ve Lemina'nın ayrılığı sonrası Etebo takviyesini yapan sarı-kırmızılılar çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, aradığı ismi İngiltere'de buldu. İngiliz basınına göre Galatasaray'ın anlaştığı orta saha yine bir Norveçli. Bu ismin t akıma dahil olması durumunda Aslan'ın 3.Norveçlisi olacak. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları...

19.09.2020 11:27 - Son Güncelleme: 19.09.2020 11:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





