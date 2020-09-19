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Galatasaray orta sahasını buldu! Omar ve Linnes'ten sonra 3.Norveçli'yle anlaşma tamam | Transfer haberleri
Galatasaray orta sahasını buldu! Omar ve Linnes'ten sonra 3.Norveçli'yle anlaşma tamam | Transfer haberleri
Galatasaray orta saha transferinde sona yaklaştı... Seri ve Lemina'nın ayrılığı sonrası Etebo takviyesini yapan sarı-kırmızılılar çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, aradığı ismi İngiltere'de buldu. İngiliz basınına göre Galatasaray'ın anlaştığı orta saha yine bir Norveçli. Bu ismin t akıma dahil olması durumunda Aslan'ın 3.Norveçlisi olacak. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları...
19.09.2020 11:27
- Son Güncelleme: 19.09.2020 11:27
Yüksek maliyetli isimleri takımdan göndermek için çalışmalarını sürdüren yönetim gelen teklifleri bir bir değerlendirmeye alırken bir yandan da orta saha takviyesi için adımlar atılıyor.
Bonuslar ile birlikte yılda4 milyon eurodan fazla kazanan Belhanda'yı takımdan göndermenin hesaplarını yapan yönetim, Fenerbahçe derbisi öncesinde yeni orta saha transferini bitirmeyi planlıyor.
G.SARAY'A 3. NORVEÇLİ
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüden sarı kırmızılılar, Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın Norveçli orta saha oyuncusu Stefan Johansen ile imza aşamasına geldi.
ANLAŞMA SAĞLANDI
İngiliz basınında yer verilen habere göre Fulham ile her konuda anlaşan Galatasaray, kiralamak istediği oyuncuyu da ikna etmeyi başardı.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Haberin detayında, Sarı-Kırmızılıların bir süre önce 29 yaşındaki futbolcuyla anlaştığı, kulüplerin de ortak noktada buluşmasıyla artık transferin resmiyet kazanması için geri sayıma geçildiği belirtildi.
Kadrosunda Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui gibi iki Norveç Milli oyuncusu bulunan Sarı-Kırmızılılar, böylece bu sayıyı üçe çıkarmış olacak. Kariyeri boyunca 375 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 51 gol ve 69 asistlik performans sergiledi.