Adı Fenerbahçe ile anılıyordu ama... Erol Bulut'un rotası Avrupa
Son dönemlerde adı sık sık Fenerbahçe'nin uzun süredir boşta olan teknik direktörlüğü koltuğu için anıan Erol Bulut hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un rotasının Avrupa olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
04.06.2020 16:39
- Son Güncelleme: 04.06.2020 16:39
FENERBAHÇE AÇIKLAMASI
Erol Bulut, Fenerbahçe iddialarının ardından "Fenerbahçe'nin gündeminde olmak tabii ki güzel bir duygu. Orada 4 yıl top oynadım, şampiyonluk yaşadım. Çok güzel günlerim geçti. Ancak burada önemli olan Fenerbahçe Yönetimi'nin düşüncesi. Sosyal medyada taraftar doğal olarak yakaladığımız gidişattan sonra bizi takımda görmek istiyor" şeklinde açıklama yapmıştı.
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