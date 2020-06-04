Adı Fenerbahçe ile anılıyordu ama... Erol Bulut'un rotası Avrupa

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Erol Bulut, Fenerbahçe iddialarının ardından "Fenerbahçe'nin gündeminde olmak tabii ki güzel bir duygu. Orada 4 yıl top oynadım, şampiyonluk yaşadım. Çok güzel günlerim geçti. Ancak burada önemli olan Fenerbahçe Yönetimi'nin düşüncesi. Sosyal medyada taraftar doğal olarak yakaladığımız gidişattan sonra bizi takımda görmek istiyor" şeklinde açıklama yapmıştı.