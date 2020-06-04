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Adı Fenerbahçe ile anılıyordu ama... Erol Bulut'un rotası Avrupa

Son dönemlerde adı sık sık Fenerbahçe'nin uzun süredir boşta olan teknik direktörlüğü koltuğu için anıan Erol Bulut hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un rotasının Avrupa olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

04.06.2020 16:39 - Son Güncelleme: 04.06.2020 16:39
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu ama... Erol Bulut'un rotası Avrupa

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürerken yerli adaylar arasında ilk sırada Erol Bulut bulunuyor.

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Adı Fenerbahçe ile anılıyordu ama... Erol Bulut'un rotası Avrupa

Fenerbahçe için bu süreçte birçok isimi ortaya atılırken Erol Bulut ismi ön plana çıkmıştı.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu ama... Erol Bulut'un rotası Avrupa

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI
Erol Bulut, Fenerbahçe iddialarının ardından "Fenerbahçe'nin gündeminde olmak tabii ki güzel bir duygu. Orada 4 yıl top oynadım, şampiyonluk yaşadım. Çok güzel günlerim geçti. Ancak burada önemli olan Fenerbahçe Yönetimi'nin düşüncesi. Sosyal medyada taraftar doğal olarak yakaladığımız gidişattan sonra bizi takımda görmek istiyor" şeklinde açıklama yapmıştı.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu ama... Erol Bulut'un rotası Avrupa

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Abdullah Avcı'nın ekibinde çalıştıktan sonra kendini gösterip Malatyaspor ve Alanyaspor'da başarılı performanslar gösterince Avrupa'nın da diline düştü.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu ama... Erol Bulut'un rotası Avrupa

FENERBAHÇE DERKEN AVRUPA'YA
Sarı lacivertli takımın başına geçirmek istediği teknik direktörlerden olan Erol Bulut için Avrupa'dan sürpriz bir iddia geldi.

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