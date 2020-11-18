İspanya Almanya'yı 6-0'lık skorla darmadağın etti! UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

FRANSA GARANTİLEDİ

A Ligi 3. Grup maçında Fransa, konuk ettiği İsveç'i 16 ve 59. dakikalarda Olivier Giroud, 36. dakikada Benjamin Pavard, 90+5. dakikada Kingsley Coman'ın attığı gollerle 4-2 mağlup etti. İsveç'in golleri, 5. dakikada Viktor Claesson ve 88. dakikada Robin Quaison'dan geldi. Daha önce 3. Grup'tan Uluslar Ligi finallerine yükselmeyi garantileyen Fransa, 16 puana ulaştı. İsveç ise grup sonuncusu olarak B Ligi'ne düştü.