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İspanya Almanya'yı 6-0'lık skorla darmadağın etti! UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında İspanya ile Almanya karşı karşıya geldi. Gecenin dikkat çeken karşılaşması İspanya ile Almanya arasında oynandı. Estadio Olimpico de Sevilla'da oynanan maçı 6-0 kazanan İspanya, tarihe geçen bir skor alarak 3 puanı alan taraf oldu.

18.11.2020 10:27 - Son Güncelleme: 18.11.2020 10:27
İspanya Almanya'yı 6-0'lık skorla darmadağın etti! UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftası 8 maçla başladı. UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun son haftasında A, C ve D liglerinde toplam 8 karşılaşma oynandı.

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İspanya Almanya'yı 6-0'lık skorla darmadağın etti! UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

FRANSA GARANTİLEDİ
A Ligi 3. Grup maçında Fransa, konuk ettiği İsveç'i 16 ve 59. dakikalarda Olivier Giroud, 36. dakikada Benjamin Pavard, 90+5. dakikada Kingsley Coman'ın attığı gollerle 4-2 mağlup etti. İsveç'in golleri, 5. dakikada Viktor Claesson ve 88. dakikada Robin Quaison'dan geldi. Daha önce 3. Grup'tan Uluslar Ligi finallerine yükselmeyi garantileyen Fransa, 16 puana ulaştı. İsveç ise grup sonuncusu olarak B Ligi'ne düştü.

İspanya Almanya'yı 6-0'lık skorla darmadağın etti! UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

PORTEKİZ SON NEFESTE
Grubun bir diğer maçında Portekiz, 1-0 geriye düştüğü müsabakada Hırvatistan'ı son dakikada bulduğu golle 3-2 devirmeyi başardı. Hırvatistan'ın gollerini Mateo Kovačić (29' ve 65') kaydederken, Portekiz'in sayıları ise Rúben Dias (52' ve 90') ve Joao Felix'ten (60') geldi. Hırvatistan'da ayrı Marko Rog, 51. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

İspanya Almanya'yı 6-0'lık skorla darmadağın etti! UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

KARADAĞ RAHAT KAZANDI
Öte yandan C Ligi 1. Grup'ta Karadağ, zirvede yer alarak B Ligi'ne çıktı. Bu grupta son sırada kalan Kıbrıs Rum Kesimi, play-out oynayacak takım oldu. D Ligi 1. Grup'ta Faroe Adaları, 2. Grup'ta ise Cebelitarık lider olarak C Ligi'ne yükselmeyi başardı.

İspanya Almanya'yı 6-0'lık skorla darmadağın etti! UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

UKRAYNA - İSVEÇ MAÇI ERTELENDİ
A Ligi'nde İsviçre ile Ukrayna arasındaki 4. Grup müsabakası ise Ukrayna Milli Takımı'nda görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle oynanmadı.

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