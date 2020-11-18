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Galatasaray Barcelonalı ismin peşinde! İşte Aslan'da son hedef...

Son dakika Galatasaray haberleri | Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Barcelona'da forma şansı bulamayan Matheus Fernandes'in peşine düştü. Fatih Terim'in ve scout ekibinin olumlu raporu sonrası kolları sıvayan sarı-kırmızılılar 22 yaşındaki ön liberoyu kadroya katmak için çalışma başlattı.

18.11.2020 10:00 - Son Güncelleme: 18.11.2020 10:00
Galatasaray Barcelonalı ismin peşinde! İşte Aslan'da son hedef...

Galatasaray'da son dönemde birinci gündem seçim… 26 Aralık'ta olağanüstü kongreye gidilecek ve yeni başkanın 'kim olacağı' en çok konuşulan konular arasında...

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Galatasaray Barcelonalı ismin peşinde! İşte Aslan'da son hedef...

Ancak diğer konular da kulüp profesyonelleri tarafından yürütülmeye devam ediyor. Özellikle ara transferde geri kalmamak için büyük bir titizlikle hareket ediliyor.

Galatasaray Barcelonalı ismin peşinde! İşte Aslan'da son hedef...

Galatasaray'ın son olarak devre arasında Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Matheus Fernandes'i istediği ifade edildi.

Galatasaray Barcelonalı ismin peşinde! İşte Aslan'da son hedef...

TAPUSUNU VERECEK
22 yaşındaki Brezilyalı ön libero, sezon başında 7 milyon euro'ya Palmeiras'tan alınmıştı. Ancak kadroya dahi girememesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı ve kendisini geliştirmek için ayrılmak istediği öğrenildi.

Galatasaray Barcelonalı ismin peşinde! İşte Aslan'da son hedef...

Bu noktada sarı-kırmızılı ekip devreye girerken Fernandes'in kiralanması için görüşmelerin başladığı bildirildi. Katalan ekibinin, Fernandes'i Galatasaray'a zorluk çıkarmayacağı, hatta bedeli karşılığı bonservisiyle verebileceği belirtiliyor.

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