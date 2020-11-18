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Galatasaray'da sürpriz operasyon! Fatih Terim ısrarla istedi, yönetim düğmeye bastı

Son dakika Galatasaray haberleri | Sezon başı transfer dönemini mali gerekçelerle verimli kullanamayan Galatasaray'da ocak dönemi için çalışmalar şimdiden başladı. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalar sürerken, 22 yaşındaki bir ismin kadroya katılması için düğmeye basıldı.

18.11.2020 12:40 - Son Güncelleme: 18.11.2020 12:40
Galatasaray'da sürpriz operasyon! Fatih Terim ısrarla istedi, yönetim düğmeye bastı

Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle milli arayı zirvenin 1 puan gerisinde 3. sırada geçen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray'da sürpriz operasyon! Fatih Terim ısrarla istedi, yönetim düğmeye bastı

Pazartesi günü oynayacağı Kayserispor maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek isteyen Aslan'da transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Galatasaray'da sürpriz operasyon! Fatih Terim ısrarla istedi, yönetim düğmeye bastı

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle taraftarını memnun edemeyen sarı-kırmızılılar, ocak ayında durumu tersine çevirmek istiyor.

Galatasaray'da sürpriz operasyon! Fatih Terim ısrarla istedi, yönetim düğmeye bastı

Bu doğrultuda dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın önceliklerinden biri de stoper transferi.

Galatasaray'da sürpriz operasyon! Fatih Terim ısrarla istedi, yönetim düğmeye bastı

Sarı-kırmızılılarda uzun süredir Marcao veya Luyindama'dan birisinin satılıp buradan gelecek parayla 3 transfer yapılması konuşuluyor.

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