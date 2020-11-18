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Galatasaray'da sürpriz operasyon! Fatih Terim ısrarla istedi, yönetim düğmeye bastı
Galatasaray'da sürpriz operasyon! Fatih Terim ısrarla istedi, yönetim düğmeye bastı
Son dakika Galatasaray haberleri | Sezon başı transfer dönemini mali gerekçelerle verimli kullanamayan Galatasaray'da ocak dönemi için çalışmalar şimdiden başladı. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalar sürerken, 22 yaşındaki bir ismin kadroya katılması için düğmeye basıldı.
18.11.2020 12:40
- Son Güncelleme: 18.11.2020 12:40
Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle milli arayı zirvenin 1 puan gerisinde 3. sırada geçen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Pazartesi günü oynayacağı Kayserispor maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek isteyen Aslan'da transfer çalışmaları şimdiden başladı.
Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle taraftarını memnun edemeyen sarı-kırmızılılar, ocak ayında durumu tersine çevirmek istiyor.
Bu doğrultuda dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın önceliklerinden biri de stoper transferi.
Sarı-kırmızılılarda uzun süredir Marcao veya Luyindama'dan birisinin satılıp buradan gelecek parayla 3 transfer yapılması konuşuluyor.