Ismael’den ortaya sürpriz tercih! Beşiktaş Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

Sezona evinde başlayan ve Kayserispor karşısında galibiyete uzanan Beşiktaş, ikinci hafta karşılaşmasında Alanyaspor ile karşılaşmıi ve 3 farklı üstün götürdüğü maçtan beraberlikle ayrılmıştı. Yaptığı oyuncu değişiklikleri ile eleştirilerin odağı olan siyah beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael, Beşiktaş döneminde ilk kez skor avantajı yakalayıp puan kaybettiği maçı oynamıştı.