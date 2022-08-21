Ismael'den ortaya sürpriz tercih! Beşiktaş Fatih Karagümrük ile karşılaşacak
Süper Lig'in üçüncü hafta karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşısında şok eden bir maç geçiren siyah beyazlılar, zorlu rakibi karşısında galibiyet alarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Fatih Karagümrük ise teknik direktörü Andrea Pirlo ile ilk galibiyetini almak için sahada yer alacak. İşte Beşiktaş - Fatih Karagümrük karşılaşmasının muhtemel 11'leri...
Sezona evinde başlayan ve Kayserispor karşısında galibiyete uzanan Beşiktaş, ikinci hafta karşılaşmasında Alanyaspor ile karşılaşmıi ve 3 farklı üstün götürdüğü maçtan beraberlikle ayrılmıştı. Yaptığı oyuncu değişiklikleri ile eleştirilerin odağı olan siyah beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael, Beşiktaş döneminde ilk kez skor avantajı yakalayıp puan kaybettiği maçı oynamıştı.
Sezon başında teknik direktör Andrea Pirlo'yu takımın başına getirerek dünya gündemine oturan Fatih Karagümrük ise sezonun ilk maçında Alanyaspor'u ağırlamış ve sahadan 4-2 mağlup ayrılmıştı. Geçtiğimiz haftayı bay geçen İstanbul temsilcisi, Andrea Pirlo yönetimindeki ilk galibiyetini almak için sahada olacak.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Josef, Atiba ve Ghezzal karşılaşmada boy gösteremeyecek. Emrecan Uzunhan ise kart cezası sebebiyle mücadelede forma giyemeyecek. Fatih Karagümrükte ise Efe Tatlı ve Samed Onur, sakatlıkları sebebiyle takımlarını yalnız bırakacak isimler olarak öne çıkıyor.