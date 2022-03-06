İrfan Can Kahveci'nin gördüğü kırmızı kart doğru mu? Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Trabzonspor derbisini yorumladı
Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 18. dakikasında İrfan Can Kahveci direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Pozisyonu değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, İrfan Can'ın destek ayağının yerde olduğunu belirterek 'Kesinlikle kırmızı kart' dedi.
06.03.2022 23:07 - Son Güncelleme: 06.03.2022 23:24
Bu sonuçla 5 maç sonra puan kaybeden Trabzonspor, puanını 67 yaparak liderliğini sürdürdü. Ligde 3 maç sonra puan kaybeden Fenerbahçe ise 47 puana ulaştı.
İrfan Can Kahveci'nin penaltı pozisyonu değerlendiren Erman Toroğlu, "kesinlikle kırmızı kart" dedi.
Toroğlu pozisyon ile ilgili, "İrfan burada basmış durumda. Siopis iki ayağıyla dalsa İrfan bir yerde inmiş olacak. İrfan'ın destek ayağı yerde. Pozsiyon icabı bastın ama kurtarma şansın var. İrfan bastıktan sonra sağ ayağını kaldırıyor. Destek ayağı yerde. Kesinlikle kırmızı kart" açıklamasında bulundu.