İrfan Can Kahveci’nin gördüğü kırmızı kart doğru mu? Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Trabzonspor derbisini yorumladı

İrfan Can Kahveci'nin penaltı pozisyonu değerlendiren Erman Toroğlu, "kesinlikle kırmızı kart" dedi.



Toroğlu pozisyon ile ilgili, "İrfan burada basmış durumda. Siopis iki ayağıyla dalsa İrfan bir yerde inmiş olacak. İrfan'ın destek ayağı yerde. Pozsiyon icabı bastın ama kurtarma şansın var. İrfan bastıktan sonra sağ ayağını kaldırıyor. Destek ayağı yerde. Kesinlikle kırmızı kart" açıklamasında bulundu.