Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinde saha karıştı! Hakem Zorbay Küçük’ün üzerine yürüyen taraftarı futbolcular engelledi

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u konuk ettiği maçın 17'nci dakikasında İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart görmesiyle birlikte sarı-lacivertli taraftarlar, o dakikadan itibaren hakem Zorbay Küçük'e yönelik olumsuz tezahüratlarda bulundu.



