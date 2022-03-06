Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinde saha karıştı! Hakem Zorbay Küçük'ün üzerine yürüyen taraftarı futbolcular engelledi
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı Fırtına'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bitiş düdüğünün ardından sahaya bir taraftar girdi ve hakem Zorbay Küçük'ün üzerine yürüdü. Taraftarın hakemin üzerine doğru koştuğunu gören Fenerbahçeli oyuncular Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz araya girdi. İşte o pozisyon...
06.03.2022 20:14 - Son Güncelleme: 06.03.2022 20:14
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmada ilk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından bir taraftar sahaya girdi.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u konuk ettiği maçın 17'nci dakikasında İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart görmesiyle birlikte sarı-lacivertli taraftarlar, o dakikadan itibaren hakem Zorbay Küçük'e yönelik olumsuz tezahüratlarda bulundu.
Karşılaşmanın ilk yarısının sona ermesinin ardından sarı-lacivertli bir taraftar, saha içerisine girerek hakem Zorbay Küçük'e doğru yöneldi.
Taraftarın hakem Zorbay Küçük'ün üzerine doğru koştuğunu gören Fenerbahçeli oyuncular Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz araya girdi.