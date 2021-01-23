Fenerbahçe formalı bu çocuk kim tanıdınız mı? Son günlerde herkes onu ve restleşmesini konuşuyor
Yıllar geçiyor, küçükler büyüyor ve birilerinin yerini alıyor. Bu fotoğraf da bunun kanıtı gibi. Peki üzerinde Fenerbahçe forması olan bu küçük çocuğu tanıdınız mı? Türk futbolunun gelecekteki büyük yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor. Futbolcuların çocukluk fotoğrafları sizi çok şaşırtacak. İşte şimdilerde futbol dünyasına damga vuran isimlerin çocukluk fotoğrafları.
23.01.2021 15:48
- Son Güncelleme: 23.01.2021 16:21