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Fenerbahçe formalı bu çocuk kim tanıdınız mı? Son günlerde herkes onu ve restleşmesini konuşuyor

Yıllar geçiyor, küçükler büyüyor ve birilerinin yerini alıyor. Bu fotoğraf da bunun kanıtı gibi. Peki üzerinde Fenerbahçe forması olan bu küçük çocuğu tanıdınız mı? Türk futbolunun gelecekteki büyük yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor. Futbolcuların çocukluk fotoğrafları sizi çok şaşırtacak. İşte şimdilerde futbol dünyasına damga vuran isimlerin çocukluk fotoğrafları.

23.01.2021 15:48 - Son Güncelleme: 23.01.2021 16:21
Fenerbahçe formalı bu çocuk kim tanıdınız mı? Son günlerde herkes onu ve restleşmesini konuşuyor

İşte başta Fenerbahçeli bu minik olmak üzere futbolcuların çocukluk fotoğrafları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe formalı bu çocuk kim tanıdınız mı? Son günlerde herkes onu ve restleşmesini konuşuyor

ÜNLÜ FUTBOLCULARIN ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARI

Şenol Güneş
Fenerbahçe formalı bu çocuk kim tanıdınız mı? Son günlerde herkes onu ve restleşmesini konuşuyor

MERT HAKAN YANDAŞ

Fenerbahçe formalı bu çocuk kim tanıdınız mı? Son günlerde herkes onu ve restleşmesini konuşuyor
Fenerbahçe formalı bu çocuk kim tanıdınız mı? Son günlerde herkes onu ve restleşmesini konuşuyor

Ozan Tufan