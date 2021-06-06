İngiliz basınından Juan Mata iddiası! Adı Galatasaray'la anılıyordu
Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi elemesi oynamaya hak kazanan Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Bir süredir adı sarı-kırmızılı ekiple anılan Juan Mata'nın geleceği hakkında İngiliz basını flaş bir iddia ortaya attı.
06.06.2021 11:43
- Son Güncelleme: 06.06.2021 11:47
Süper Lig'i şampiyon Beşiktaş'ın ardından averajla ikinci sırada bitiren Galatasaray, Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılma hakkı kazandı.
Sarı-kırmızılı ekip, oynayacağı 3 elemeyi de geçmesi halinde gruplara kalacak.
Hem başkan hem de teknik direktör konusunda belirsizliğin hakim olduğu Galatasaray'da, mevcut başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi transfer çalışmalarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpte gündeme dünyaca ünlü bir isim geldi.
Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'la sözleşmesi bitecek olan Juan Mata'yı gözüne kestirmişti. Hatta oyuncuyla Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia ediliyordu.
Ancak Sky Sports'un haberine göre İspanyol orta saha oyuncusu, Kırmızı Şeytanlar'la biten sözleşmesini bir yıl daha uzatma kararı aldı. Bu konuda görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
Roma'nın da transfer listesinde yer aldığı belirtilen 33 yaşındaki futbolcu 2014'ten bu yana İngiliz ekibinde forma giyiyor.