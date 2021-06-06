Galatasaray karar verdi! Luyindama gidiyor mu?
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından kadro planlaması çalışmalarına başlayan Galatasaray, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Christian Luyindama ile ilgili kararını da verdi.
06.06.2021 14:16
- Son Güncelleme: 06.06.2021 14:16
Galatasaray'ın Club Brugge'dan 8 milyon Euro (3 milyon Euro kiralık, 5 milyon Euro bonservis) bedelle kadrosuna kattığı Christian Luyindama'nın sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.
Cimbom'da bu sezon uzun süreli bir sakatlık geçiren ve döndüğünde ise yaptığı kritik hatalarla takımının puan kaybı yaşamasına sebep olan Demokratik Kongolu stoper konusunda karar verildi.
SÖZLEŞME KARARI YENİ YÖNETİMDE!
27 yaşındaki yıldızın sözleşmesini 2 yıl daha uzatmayı planlayan sarı-kırmızılılar, bu sayede transferde elini güçlendirmiş olacak.
Fakat yönetim seçim sürecinde resmi bir adım atmayacak ve kararı yeni yönetime bırakacak.
RUSYA'DAN TALİP VAR
27 yaşındaki stopere Spartak Moskova'nın talip olduğu belirtilirken, Rus ekibinin 5-6 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Luyindama geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkarken; 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 2022'de sözleşmesi bitecek yıldızın güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro olarak gözüküyor.