Haberler Galeri Spor İki Norveçli Erling Haaland ve Alexander Sörloth Almanya'yı karıştırdı! Kim takar karantinayı dediler...

İki Norveçli Erling Haaland ve Alexander Sörloth Almanya'yı karıştırdı! Kim takar karantinayı dediler...

Galatasaray forması giyen Norveçli futbolcu Omar Elabadellaoui'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası Norveç Milli Takımı'ndaki tüm oyuncuların 10 gün boyunca ülkede izolasyonda kalması ve 2 test sonuçlarının negatif çıkması gerekiyordu. Ancak Erling Haaland ve Alexander Sörloth, karantina kurallarına uymadan Almanya'ya döndüler. Hal böyle olunca ortalık karıştı.

17.11.2020 15:12 - Son Güncelleme: 17.11.2020 15:12
İki Norveçli Erling Haaland ve Alexander Sörloth Almanya'yı karıştırdı! Kim takar karantinayı dediler...

Norveç Milli Takımı'nda Omar Elabadellaoui'nin koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması sonrası, 'temaslı' olarak kabul edilen Alexander Sörloth, Erling Haaland ve Rune Jarstein'ın protokolleri ihlal ederek Almanya'ya dönmesi olay oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İki Norveçli Erling Haaland ve Alexander Sörloth Almanya'yı karıştırdı! Kim takar karantinayı dediler...

Dagbladet ve Kicker'de yer alan haberlere göre; Norveç milli takımında yer alan tüm oyuncuların, pandemi protokollerine uyarak 10 gün boyunca izolasyonda kalmaları ve son 2 testlerinin de negatif çıkması gerekiyordu.

İki Norveçli Erling Haaland ve Alexander Sörloth Almanya'yı karıştırdı! Kim takar karantinayı dediler...

Alexander Sörloth, Erling Haaland ve Rune Jarstein'ın ise protokolleri hiçe sayarak Almanya'ya kadar gitmeleri kafaları karıştırdı.

İki Norveçli Erling Haaland ve Alexander Sörloth Almanya'yı karıştırdı! Kim takar karantinayı dediler...

"KURALLARI İHLAL ETTİLER"

Konu hakkında konuşan Oslo Şehir Doktoru Tore Steen, "Karantina sürecinde yapılan bu usülsüz uygulamayı, Norveç'in koronavirüs kurallarına uymama ve ihlal olarak algılayacağız." ifadelerini kullandı.

İki Norveçli Erling Haaland ve Alexander Sörloth Almanya'yı karıştırdı! Kim takar karantinayı dediler...

LEIPZIG: BİZE UYARI GELMEDİ

RB Leipzig Sportif Direktörü Markus Krösche ise kendilerine Norveç kamu görevlilerinden hiçbir uyarı gelmediğini açıkladı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Erol Bulut'tan kadroda revizyon kararı! Fenerbahçe'de 11 değişiyor
Erol Bulut'tan kadroda revizyon kararı! Fenerbahçe'de 11 değişiyor