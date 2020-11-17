İki Norveçli Erling Haaland ve Alexander Sörloth Almanya'yı karıştırdı! Kim takar karantinayı dediler...
Galatasaray forması giyen Norveçli futbolcu Omar Elabadellaoui'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası Norveç Milli Takımı'ndaki tüm oyuncuların 10 gün boyunca ülkede izolasyonda kalması ve 2 test sonuçlarının negatif çıkması gerekiyordu. Ancak Erling Haaland ve Alexander Sörloth, karantina kurallarına uymadan Almanya'ya döndüler. Hal böyle olunca ortalık karıştı.
17.11.2020 15:12
- Son Güncelleme: 17.11.2020 15:12
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