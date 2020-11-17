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Erol Bulut'tan kadroda revizyon kararı! Fenerbahçe'de 11 değişiyor

Süper Lig'de oynadığı 8 karşılaşmada tek yenilgi alan Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor. Bu yıl şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz gün Enner Valencia'dan gelen haberle sarsılmıştı. Yıldız ismin pozitif çıkan koronavirüs testi Erol Bulut'un canını sıkarken, teknik adamın kadroda revizyona gitmeyi planladığı öğrenildi.

17.11.2020 12:38 - Son Güncelleme: 17.11.2020 12:38
Erol Bulut'tan kadroda revizyon kararı! Fenerbahçe'de 11 değişiyor

Fenerbahçe gerek yaptığı transferler, gerekse ligde şu ana kadar gösterdiği performansla şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilirken, sarı-lacivertlilerin teknik patronu Erol Bulut lig maratonunu minimum kayıpla tamamlamak için yoğun çaba harcıyor.

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Erol Bulut'tan kadroda revizyon kararı! Fenerbahçe'de 11 değişiyor

Özellikle transfer dönemindeki gayretiyle takımda büyük bir değişim yaratmayı başaran Emre Belözoğlu'da şu ana dek alınan güzel sonuçlarda en büyük pay sahibi olan isimlerin başında geliyor.

Erol Bulut'tan kadroda revizyon kararı! Fenerbahçe'de 11 değişiyor

Sarı-lacivertlilerin çiçeği burnunda sportif direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde basın mensupları ile gerçekleştirdiği sohbet toplantısında birçok konuya değinirken, transferlerden de bahsetmiş ve Mert Hakan Yandaş'a ayrı bir parantez açarak "Sezon başı kampından çıktığında çok iyi hissedersin kendini ama hemen sakatlanırsan direkt geri gidersin. Oyuncu tekrar sezon başına başlamış gibi bir sürece girdi."

Erol Bulut'tan kadroda revizyon kararı! Fenerbahçe'de 11 değişiyor

"Mert Hakan'ı takımın merkezinde görüyorum. Oynayan arkadaşını motive eder ve dışarıdan destek verir. Ameliyat olmasına ilişkin bir durum yok. Adaptasyonla alakalı bir sorun görmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Erol Bulut'tan kadroda revizyon kararı! Fenerbahçe'de 11 değişiyor

Transfer döneminde en çok Mert Hakan Yandaş'ın transferinde zorlandıklarını ifade eden Belözoğlu, "Bu transferde oyuncu da çok zorlandı. Biz kimsenin elinden oyuncu kapmadık. Bizler bundan pay sağlayacak insanlar değiliz. Fenerbahçe güçlü bir camia ama bizim gücümüz Fenerbahçe'den geliyor. Fenerbahçe'nin gücü olmasaydı biz bu oyuncuları buraya getiremezdik." diye de ekledi.

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