Erol Bulut'tan kadroda revizyon kararı! Fenerbahçe'de 11 değişiyor
Süper Lig'de oynadığı 8 karşılaşmada tek yenilgi alan Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor. Bu yıl şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz gün Enner Valencia'dan gelen haberle sarsılmıştı. Yıldız ismin pozitif çıkan koronavirüs testi Erol Bulut'un canını sıkarken, teknik adamın kadroda revizyona gitmeyi planladığı öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerin çiçeği burnunda sportif direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde basın mensupları ile gerçekleştirdiği sohbet toplantısında birçok konuya değinirken, transferlerden de bahsetmiş ve Mert Hakan Yandaş'a ayrı bir parantez açarak "Sezon başı kampından çıktığında çok iyi hissedersin kendini ama hemen sakatlanırsan direkt geri gidersin. Oyuncu tekrar sezon başına başlamış gibi bir sürece girdi."
Transfer döneminde en çok Mert Hakan Yandaş'ın transferinde zorlandıklarını ifade eden Belözoğlu, "Bu transferde oyuncu da çok zorlandı. Biz kimsenin elinden oyuncu kapmadık. Bizler bundan pay sağlayacak insanlar değiliz. Fenerbahçe güçlü bir camia ama bizim gücümüz Fenerbahçe'den geliyor. Fenerbahçe'nin gücü olmasaydı biz bu oyuncuları buraya getiremezdik." diye de ekledi.