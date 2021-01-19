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İddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray şampiyonluk oranlar...

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefesleri keserken, Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı puanla zirvede yer alıyor. İki takımın hemen ardından Gaziantep FK gelirken, Galatasaray 4. sırada yer alıyor. Peki ilk devrenin sonuna gelirken, Süper Lig'de şampiyonluk oranları ne durumda? İddaa Risk Yönetimi, 19. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte favori takım...

19.01.2021 13:17 - Son Güncelleme: 19.01.2021 13:18
İddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray şampiyonluk oranlar...

BB. Erzurumspor 3000

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İddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray şampiyonluk oranlar...

MKE Ankaragücü 3000

İddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray şampiyonluk oranlar...

Denizlispor 3000

İddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray şampiyonluk oranlar...

Kayserispor 3000

İddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray şampiyonluk oranlar...

Gençlerbirliği 3000

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