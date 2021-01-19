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Galatasaray'da transfer zamanı! Bombalar peş peşe patlayacak

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'a yenilerek zirve yarışında ağır yara alan Galatasaray, transferde gaza bastı. Teknik direktör Fatih Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı yönetimin, şampiyonluk için fedakarlık yapacağı iddia edildi. Kadro maliyetini azaltmak için yıldız bir isim satılık listesine konulurken, bu transferden gelecek para ile 3 ismin transferinin bitirileceği belirtildi.

19.01.2021 15:28 - Son Güncelleme: 19.01.2021 15:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





