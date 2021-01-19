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Galatasaray'da transfer zamanı! Bombalar peş peşe patlayacak

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'a yenilerek zirve yarışında ağır yara alan Galatasaray, transferde gaza bastı. Teknik direktör Fatih Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı yönetimin, şampiyonluk için fedakarlık yapacağı iddia edildi. Kadro maliyetini azaltmak için yıldız bir isim satılık listesine konulurken, bu transferden gelecek para ile 3 ismin transferinin bitirileceği belirtildi.

19.01.2021 15:28 - Son Güncelleme: 19.01.2021 15:28
Galatasaray'da transfer zamanı! Bombalar peş peşe patlayacak

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna şampiyonluk hedefiyle çıkan Galatasaray, yaz transfer döneminde istediği takviyeleri yapamamıştı.

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Galatasaray'da transfer zamanı! Bombalar peş peşe patlayacak

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılı takımda, transfer konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'da transfer zamanı! Bombalar peş peşe patlayacak

Siyah-beyazlılara yenilen ve zirve yolunda yara alan Cimbom, Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde bulunuyor.

Galatasaray'da transfer zamanı! Bombalar peş peşe patlayacak

Cimbom'un son haftalardaki büyük düşüşü gözle görülürken, son 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak sadece 4 puan toplayabildi.

Galatasaray'da transfer zamanı! Bombalar peş peşe patlayacak

Derbinin ardından teknik direktör Fatih Terim, transfer konusuna değinerek "Transfer olmazsa hep beraber en iyisini yapmaya çalışacağız, ümit ederim bazı oyuncularımıza talipler olur" diyerek FFP'yi işaret etmişti.

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