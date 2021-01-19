Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim Türkiye'den gitti
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 19. haftasında evinde Ankaragücü'nü rahat geçen Fenerbahçe, Beşiktaş ile birlikte zirvenin ortağı oldu. Galibiyetin ardından sarı-lacivertlilerde gözler yeniden transfer çevrildi. Bu arada sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan yıldız bir ismin de Türkiye'den ayrıldığı öğrenildi. İşte sarı-lacivertlilerde ilk ayrılık...
19.01.2021 10:36
- Son Güncelleme: 19.01.2021 10:37
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