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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim Türkiye'den gitti

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 19. haftasında evinde Ankaragücü'nü rahat geçen Fenerbahçe, Beşiktaş ile birlikte zirvenin ortağı oldu. Galibiyetin ardından sarı-lacivertlilerde gözler yeniden transfer çevrildi. Bu arada sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan yıldız bir ismin de Türkiye'den ayrıldığı öğrenildi. İşte sarı-lacivertlilerde ilk ayrılık...

19.01.2021 10:36 - Son Güncelleme: 19.01.2021 10:37
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim Türkiye'den gitti

Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe, MKE Ankaragücü engelini de kayıpsız geçerken yeniden zirveye ortak oldu.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim Türkiye'den gitti

Kanarya Gaziantep FK mağlubiyetinin ardından sırasıyla Başakşehir, Kasımpaşa, Alanya, Erzurum ve Ankaragücü maçlarından galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim Türkiye'den gitti

Bu galibiyetin ardından gözlerin yeniden transfere çevrildiği Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim Türkiye'den gitti

Sezon öncesinde yaptığı transferlerle dikkat çeken ve ara transfer dönemine de oldukça hızlı başlayan Kanarya'da ilk ayrılık gerçekleşiyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim Türkiye'den gitti

Sezon başında uzun pazarlıklar sonrasında Roma'dan kadroya katılan Diego Perotti'nin ameliyat olmasına karar verildi.

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