Icardi'ye dev teklif! Galatasaray taraftarını üzecek haber

1 Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi hakkında gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen ve yaz transfer döneminde de bonservisi alınan Arjantinli yıldız flaş bir karar aldı.

2 Fransız devi PSG'den 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Mauro Icardi, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi konumuna geldi. Attığı gollerle takımın en önemli hücum kozlarından biri olan yıldız forvet, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.