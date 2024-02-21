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Icardi'ye dev teklif! Galatasaray taraftarını üzecek haber

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi performansıyla göz dolduruyor. Avrupa devlerinin radarına giren Arjantinli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme geldi. Galatasaray'a veda edeceği iddia edilen Mauro Icardi'nin yeni takımı belli oldu. Galatasaray'ın bu transferden 25 milyon euro'yu kasasına koyacağı öne sürüldü. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 19:09 Güncelleme 21 Şubat 2024, 19:15
Icardi’ye dev teklif! Galatasaray taraftarını üzecek haber 1

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi hakkında gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen ve yaz transfer döneminde de bonservisi alınan Arjantinli yıldız flaş bir karar aldı.

Icardi’ye dev teklif! Galatasaray taraftarını üzecek haber 2

Fransız devi PSG'den 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Mauro Icardi, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi konumuna geldi. Attığı gollerle takımın en önemli hücum kozlarından biri olan yıldız forvet, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Icardi’ye dev teklif! Galatasaray taraftarını üzecek haber 3

Bu sezon 34 resmi maçta sahaya çıkan Mauro Icardi, attığı gollerle adından söz ettirdi. Süper Lig'de 14 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Icardi, Avrupa sahnesinde ise 6 gol ve 9 asistlik katkı verdi.

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