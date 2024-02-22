Galatasaray tur için sahada! Okan Buruk Sparta Prag maçı 11'ini belirledi

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 play-off turu rövanş maçında Sparta Prag deplasmanına konuk oluyor. İlk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, Çekya ekibi karşısında avantajlı bir skor elde ederek bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik karşılaşma öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray'ın Sparta Prag maçı muhtemel 11'i ve maçla ilgili tüm detaylar...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında perşembe günü deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle karşı karşıya gelecek. Başkent Prag'daki Letna Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka, Exxen platformundan yayımlanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.
Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Galatasaray, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı.
Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.