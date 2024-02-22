Galatasaray tur için sahada! Okan Buruk Sparta Prag maçı 11'ini belirledi

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 play-off turu rövanş maçında Sparta Prag deplasmanına konuk oluyor. İlk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, Çekya ekibi karşısında avantajlı bir skor elde ederek bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik karşılaşma öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray'ın Sparta Prag maçı muhtemel 11'i ve maçla ilgili tüm detaylar...