EXXEN CANLI İZLE! 22 Şubat 2024 Sparta Prag - Galatasaray EXXEN canlı yayın izle linki

Futbolseverler,Exxen canlı izle ekranını araştırıyor. Bu akşam oynanacak olan maçlar Exxen platformunda naklen yayınlanacak. Exxen, dijital platform üzerinden maçları canlı izleme imkanı sunan bir servis olarak öne çıkıyor. Maçları Exxen canlı izle ekranı üzerinden takip etmek isteyenler, belirli bir ücret karşılığında platforma üye olabiliyorlar. İşte Exxen canlı yayın linki...
Futbol tutkunları, bugün oynanacak maçları Exxen canlı izle ekranı üzerinden takip etmek için heyecanla araştırma yapıyor. İşte EXXEN TV canlı yayın linki...
EXXEN ABONELİK ÜCRETİ
Bir aylık Reklamlı Exxen üyelik ücreti, 129,00 TL, bir aylık Reklamsız Exxen ücreti ise 179,00 TL'dir. Yıllık abonelik paketleri satıştan kaldırıldı.
EXXENSPOR ABONELİK ÜCRETLERİ
Bir aylık Reklamlı ExxenSpor üyelik ücreti 289,00 TL, bir aylık Reklamsız ExxenSpor ücreti ise 339,00 TL'dir. Sezonluk paketler satıştan kaldırıldı.