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EXXEN CANLI İZLE! 22 Şubat 2024 Sparta Prag - Galatasaray EXXEN canlı yayın izle linki

Futbolseverler,Exxen canlı izle ekranını araştırıyor. Bu akşam oynanacak olan maçlar Exxen platformunda naklen yayınlanacak. Exxen, dijital platform üzerinden maçları canlı izleme imkanı sunan bir servis olarak öne çıkıyor. Maçları Exxen canlı izle ekranı üzerinden takip etmek isteyenler, belirli bir ücret karşılığında platforma üye olabiliyorlar. İşte Exxen canlı yayın linki...

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 18:04 Güncelleme 22 Şubat 2024, 21:15
EXXEN CANLI İZLE! 22 Şubat 2024 Sparta Prag - Galatasaray EXXEN canlı yayın izle linki 1

Futbol tutkunları, bugün oynanacak maçları Exxen canlı izle ekranı üzerinden takip etmek için heyecanla araştırma yapıyor. İşte EXXEN TV canlı yayın linki...

EXXEN CANLI İZLE! 22 Şubat 2024 Sparta Prag - Galatasaray EXXEN canlı yayın izle linki 2

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ

Bir aylık Reklamlı Exxen üyelik ücreti, 129,00 TL, bir aylık Reklamsız Exxen ücreti ise 179,00 TL'dir. Yıllık abonelik paketleri satıştan kaldırıldı.

EXXEN CANLI İZLE! 22 Şubat 2024 Sparta Prag - Galatasaray EXXEN canlı yayın izle linki 3

EXXENSPOR ABONELİK ÜCRETLERİ

Bir aylık Reklamlı ExxenSpor üyelik ücreti 289,00 TL, bir aylık Reklamsız ExxenSpor ücreti ise 339,00 TL'dir. Sezonluk paketler satıştan kaldırıldı.

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