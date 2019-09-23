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İbrahim Tatlıses'in spor dünyasından akrabası çıktı! Bakın o ünlü isim kim...

Bu isimleri yan yana gördüğünüzde aklınızın ucundan geçmez ama onlar aslında akraba... Magazin dünyasının pek çok isminin spor camiasından akrabalıkları bulunuyor. Tabi aynı durum futbol dünyası içinde geçerli. Peki İbrahim Tatlıses'in futbol dünyasından bir akrabası olduğunu biliyor muydunuz? İşte başta İbrahim Tatlıses olmak üzere sizi hayrete düşürecek o akrabalıklar...

23.09.2019 20:21 - Son Güncelleme: 23.09.2019 20:22
İbrahim Tatlıses'in spor dünyasından akrabası çıktı! Bakın o ünlü isim kim...

Kim inanabilir onların akraba olduklarına. Kimi spor camiasından kimi sanat.İşte futbol dünyasının tanıdık simalarının kardeşleri, kuzenleri ve akrabaları...

İbrahim Tatlıses'in spor dünyasından akrabası çıktı! Bakın o ünlü isim kim...

Federico ve Gonzalo Higuain

Kardeşler

İbrahim Tatlıses'in spor dünyasından akrabası çıktı! Bakın o ünlü isim kim...

Kluivert'ın oğlu Justin

Patrick Kluivert'ın oğlu Justin

İbrahim Tatlıses'in spor dünyasından akrabası çıktı! Bakın o ünlü isim kim...

Ayew ailesi

Andre ve Jordan Ayew kardeş, Abedi Pele babaları

İbrahim Tatlıses'in spor dünyasından akrabası çıktı! Bakın o ünlü isim kim...

Hagi'nin oğlu Ianis

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