İbrahim Tatlıses'in spor dünyasından akrabası çıktı! Bakın o ünlü isim kim...
Bu isimleri yan yana gördüğünüzde aklınızın ucundan geçmez ama onlar aslında akraba... Magazin dünyasının pek çok isminin spor camiasından akrabalıkları bulunuyor. Tabi aynı durum futbol dünyası içinde geçerli. Peki İbrahim Tatlıses'in futbol dünyasından bir akrabası olduğunu biliyor muydunuz? İşte başta İbrahim Tatlıses olmak üzere sizi hayrete düşürecek o akrabalıklar...
23.09.2019 20:21
- Son Güncelleme: 23.09.2019 20:22
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