Fenerbahçe'de son günde sürpriz ayrılık! Teklif yapıldı...
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sezon başında olduğu gibi ara transfer dönemine de yaptığı hamlelerle damga vuran Fenerbahçe'de kadroya son olarak İrfan Can Kahveci katılırken, bir yandan da ayrılacak isimler netleşiyor. Erol Bulut yönetimindeki ekipte Ademi Karagümrük'e gönderilirken, transferin bitimine saatler kala bir sürpriz daha yaşanması muhtemel. İşte detaylar...
01.02.2021 11:44
- Son Güncelleme: 01.02.2021 11:44
Fenerbahçe, ara transfer döneminde Mesut Özil, Osayi, Attila ve İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna dahil ederken, bir yandan oyuncularını takıma ısındırmak ve Hatayspor karşısında 3 puanı almak istiyor.
Kanarya, transferin son günlerinde Galatasaray'a İrfan Can çalımı atarak yıldız isme 4.5 yıllık sözleşme imzalatırken, bununla beraber takımdan ayrılacak isimler için de çalışmalar yürütüyor.
ADEMI GİTTİ
Fenerbahçe'de gönderilen ilk isim Kemal Ademi oldu. Golcü futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e kiralandı.
Kanarya'da ayrılıkların daha da fazla olması beklenirken, sürpriz bir teklif geldi.
Ara transfer döneminin son saatlerinde Süper Lig takımlarında dengeler değişti.