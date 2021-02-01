Fenerbahçe'de son günde sürpriz ayrılık! Teklif yapıldı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sezon başında olduğu gibi ara transfer dönemine de yaptığı hamlelerle damga vuran Fenerbahçe'de kadroya son olarak İrfan Can Kahveci katılırken, bir yandan da ayrılacak isimler netleşiyor. Erol Bulut yönetimindeki ekipte Ademi Karagümrük'e gönderilirken, transferin bitimine saatler kala bir sürpriz daha yaşanması muhtemel. İşte detaylar...

01.02.2021 11:44 - Son Güncelleme: 01.02.2021 11:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





