Fenerbahçe'de şimdi de forvet bombası! Bedavaya geliyor...
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Ara transfer döneminde Atilla Szalai, Osayi ve Mesut Özil gibi isimleri kadrosuna katan, dün de Galatasaray'ın elinden İrfan Can Kahveci'yi kapan sarı-lacivertli ekip son gün bombasına hazırlanıyor. Fenerbahçe forvet hattını bedavaya yapacağı bir transferle güçlendirmenin peşinde. İşte detaylar...
01.02.2021 10:11
- Son Güncelleme: 01.02.2021 10:11
Ara transfer döneminin kapanmasına saatler kala, kulüpler son takviyeler için yoğun mesai harcıyor.
Ocak ayı transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe, son olarak İrfan Can Kahveci'yi renklerine bağlamıştı.
Transferde durmayan sarı-lacivertlilerde, takımdan bazı isimlerin de ayrılması bekleniyor.
Bunlardan ilki, takımda sezon başında dahil olan Uruguaylı savunma oyuncusu Mauricio Lemos...
Fenerbahçe'nin son haftalarda yedek kalan Lemos'u, Süper Lig takımlarına önerdiği ifade edildi. Uruguaylı stoperin görüştüğü takımın ise Kasımpaşa olduğu bildirildi.