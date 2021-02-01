Fenerbahçe'de şimdi de forvet bombası! Bedavaya geliyor...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Ara transfer döneminde Atilla Szalai, Osayi ve Mesut Özil gibi isimleri kadrosuna katan, dün de Galatasaray'ın elinden İrfan Can Kahveci'yi kapan sarı-lacivertli ekip son gün bombasına hazırlanıyor. Fenerbahçe forvet hattını bedavaya yapacağı bir transferle güçlendirmenin peşinde. İşte detaylar...

01.02.2021 10:11 - Son Güncelleme: 01.02.2021 10:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





