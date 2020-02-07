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Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ün Enise Sude isimli kadına attığı mesajlar ifşa oldu!

Sosyal medya elimiz kolumuz haline geldikçe, ifşalanan futbolcuların sayısı her geçen gün artıyor. İfşalanan futbolculara bir yenisi daha eklendi ancak durum bu kez biraz daha farklı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Dorukhan Toköz'ün Enise Sude isimli kadına attığı mesajların ifşa olduğu iddia edilmişti. Dorukhan Toköz'den bu konuya dair açıklama gecikmezken üstüne Enise Sude isimli kadın bir arkadaşı tarafından ifşalandı. İşte yaşanan olayın ayrıntıları.

07.02.2020 09:44 - Son Güncelleme: 07.02.2020 10:00
Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ün Enise Sude isimli kadına attığı mesajlar ifşa oldu!

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Beşiktaş'ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz, bu kez sosyal medyada gönderdiği mesajlarla gündem oldu.

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Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ün Enise Sude isimli kadına attığı mesajlar ifşa oldu!

Enise Sude isimli Instagram kullanıcısı, milli futbolcunun kendisine gönderdiği mesajları ifşa ederek ve bir anda dikkatleri üzerine çekti.

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ün Enise Sude isimli kadına attığı mesajlar ifşa oldu!

Türk müsün?" diyerek Enise Sude isimli kullanıcıya mesaj atan Dorukhan Toköz, sohbetin sonunda genç kadınla buluşmak istedi.

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ün Enise Sude isimli kadına attığı mesajlar ifşa oldu!

İşte Enise Sude'nin paylaştığı o mesajlar...

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ün Enise Sude isimli kadına attığı mesajlar ifşa oldu!
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