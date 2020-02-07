Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ün Enise Sude isimli kadına attığı mesajlar ifşa oldu!
Sosyal medya elimiz kolumuz haline geldikçe, ifşalanan futbolcuların sayısı her geçen gün artıyor. İfşalanan futbolculara bir yenisi daha eklendi ancak durum bu kez biraz daha farklı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Dorukhan Toköz'ün Enise Sude isimli kadına attığı mesajların ifşa olduğu iddia edilmişti. Dorukhan Toköz'den bu konuya dair açıklama gecikmezken üstüne Enise Sude isimli kadın bir arkadaşı tarafından ifşalandı. İşte yaşanan olayın ayrıntıları.
07.02.2020 09:44
- Son Güncelleme: 07.02.2020 10:00
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