GaleriSpor

Hoffenheim Sinan Gümüş'ü takibe aldı

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Sinan Gümüş'e Almanya'nın Hoffenheim takımı talip oldu.

25.01.2019 09:28 - Son Güncelleme: 25.01.2019 09:29
Hoffenheim Sinan Gümüş'ü takibe aldı

Galatasaray'ın son haftadaki Ankaragücü maçında 2 gol atarak parlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon boy gösteren Sinan Gümüş'e talip çıktı.

Hoffenheim Sinan Gümüş'ü takibe aldı

Sarı-kırmızılılara 2014 yılında 5 yıllık imza atan 25 yaşındaki gurbetçi futbolcunun kontratı sezon sonu bitiyor.

Hoffenheim Sinan Gümüş'ü takibe aldı

Şu anda kulüplerle transfer görüşmesi hakkı bulunan Sinan için Alman basını; Hoffenheim'in ilgi duyduğunu ifade etti.

Hoffenheim Sinan Gümüş'ü takibe aldı

Geçen sezon neredeyse Benfica'ya gitmek üzere olan Sinan, Fatih Terim'in takıma katılmasıyla kulüpte kalmıştı.

Hoffenheim Sinan Gümüş'ü takibe aldı

Kontratının durumuna sezon sonu bakılacak olan yıldız oyuncu bu sezon 16 maçta 3 gol, 3 asistle oynadı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ünlü futbolcu striptiz kulübünden çıkarken yakalandı (Futbolda skandallar)
Ünlü futbolcu striptiz kulübünden çıkarken yakalandı (Futbolda skandallar)