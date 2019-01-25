Hoffenheim Sinan Gümüş'ü takibe aldı

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Sinan Gümüş'e Almanya'nın Hoffenheim takımı talip oldu.

25.01.2019 09:28 - Son Güncelleme: 25.01.2019 09:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





