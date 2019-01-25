Hoffenheim Sinan Gümüş'ü takibe aldı
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Sinan Gümüş'e Almanya'nın Hoffenheim takımı talip oldu.
25.01.2019 09:28
- Son Güncelleme: 25.01.2019 09:29
Galatasaray'ın son haftadaki Ankaragücü maçında 2 gol atarak parlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon boy gösteren Sinan Gümüş'e talip çıktı.
Sarı-kırmızılılara 2014 yılında 5 yıllık imza atan 25 yaşındaki gurbetçi futbolcunun kontratı sezon sonu bitiyor.
Şu anda kulüplerle transfer görüşmesi hakkı bulunan Sinan için Alman basını; Hoffenheim'in ilgi duyduğunu ifade etti.
Geçen sezon neredeyse Benfica'ya gitmek üzere olan Sinan, Fatih Terim'in takıma katılmasıyla kulüpte kalmıştı.
Kontratının durumuna sezon sonu bakılacak olan yıldız oyuncu bu sezon 16 maçta 3 gol, 3 asistle oynadı.