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Ünlü futbolcu striptiz kulübünden çıkarken yakalandı (Futbolda skandallar)

Futbol dünyası bu skandalla çalkalanıyor. Dünyaca ünlü futbolcu evli Andrey Arshavin bir stripriz kulübünden çıkarken yakalandı. Sinirli olduğu gözlenen Andrey Arshavin çıkışta bir de at çaldı. Dünyanın konuştuğu görüntüler sonrası neler olacağı merak ediliyor. Bu skandal futbol dünyasının gördüğü ilk skandal değil. İşte futbolcuların adının karıştığı o skandallar.

25.01.2019 09:05 - Son Güncelleme: 25.01.2019 09:42
Ünlü futbolcu striptiz kulübünden çıkarken yakalandı (Futbolda skandallar)

Gün geçmiyor ki futbol dünyasından bir skandal haberi gelmesin. Dünyaca ünlü futbolcu bir striptiz kulübünden çıkarken yakalandı ve çıkışta at çaldı. Komedi senaryosu gibi görünen bu olay Rusya'da yaşandı.

Ünlü futbolcu striptiz kulübünden çıkarken yakalandı (Futbolda skandallar)

Bir dönemin parlayan yıldız futbolcularından olan Andrey Arshavin, geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde iki kadınla birlikte görüntülenince Rusya'da gündeme oturdu.

Ünlü futbolcu striptiz kulübünden çıkarken yakalandı (Futbolda skandallar)

STRİPTİZ KULÜBÜNDEN ÇIKARKEN YAKALANDI

37 yaşındaki Rus futbolcu, St Petersburg'daki bir striptiz kulübünden çıkarken görüldü.

Ünlü futbolcu striptiz kulübünden çıkarken yakalandı (Futbolda skandallar)

Mekanda birlikte eğlendiği iki kadınla birlikte dışarı çıkan Arshavin, etraftakiler tarafından videoya alındı. Videoda Arshavin'in ata bindiği görülürken daha sonra kendisini kameraya çekenleri uzaklaştırması için polisten yardım istedi.

Ünlü futbolcu striptiz kulübünden çıkarken yakalandı (Futbolda skandallar)

Arshavin mekandan çıktıktan sonra bindiği atın sahibine para ödemediği için kısa süreli bir tartışma yaşanırken, 37 yaşındaki futbolcu para vermeden olay yerinden ayrıldı.

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