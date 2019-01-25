Ünlü futbolcu striptiz kulübünden çıkarken yakalandı (Futbolda skandallar)
Futbol dünyası bu skandalla çalkalanıyor. Dünyaca ünlü futbolcu evli Andrey Arshavin bir stripriz kulübünden çıkarken yakalandı. Sinirli olduğu gözlenen Andrey Arshavin çıkışta bir de at çaldı. Dünyanın konuştuğu görüntüler sonrası neler olacağı merak ediliyor. Bu skandal futbol dünyasının gördüğü ilk skandal değil. İşte futbolcuların adının karıştığı o skandallar.
25.01.2019 09:05 - Son Güncelleme: 25.01.2019 09:42
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