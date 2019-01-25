"Ali Koç Fenerbahçe'yi küme düşüren başkan olarak tarihe geçecek"
Ziraat Türkiye Kupası'nda PTT 1.Lig temsilcisi Ümraniyespor'a elenen ve ligde düşme potasında bulunan Fenerbahçe'de kötü gidiş sürüyor. Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol, Sarı Lacivertli camianın kötü gidişinin sorumlusu olarak gördüğü Ali Koç ile Ersun Yanal'ı çok sert dille eleştirdi. İşte Bol'un o yazısı...
25.01.2019 12:05
- Son Güncelleme: 25.01.2019 12:09
Sevgili Fenerbahçeli futbolcular; size ne yazayım, ne söyleyeyim bilmiyorum! Ne yazık ki iki hedefiniz kalmış koskoca sezonda...
Biri Başakşehir'in elendiği, Beşiktaş'ın zaten olmadığı kupayı almak diğeri ise "kümede kalmak!" Yazıklar olsun size!
Ersun hoca kusura bakma ama sana da yazıklar olsun! Fizik olarak hiçbir zaman senin istediğin düzeye çıkamayacak olan takımı, kendi sisteminle oynatmaya çalıştığın için.
Bu kadro senin istediğin oyunu oynamaya muktedir değil. Neden bu kadar uzun bir süre bunu anlayamadın?
İlk yarıda Fenerbahçe'yi tutan her takım ciğerini söküyor, puanı alıyor. Ya da dün gece olduğu gibi turu!