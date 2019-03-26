Galatasaray ibrasızlık krizi sonrası Fatih Terim'den şok karar!

Galatasaray'da ibrasızlık krizi giderek büyüyor. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin, Mali Genel Kurulda ibra edilmemesi sonrası bir kriz de Fatih Terim ile yaşanabilir. Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim ile görüşmüş ve 5 yıllık yeni sözleşme üzerinde anlaşmışlardı. Ancak Fatih Terim, Cengiz yönetiminin ibra edilmemesinin ardından şok bir karar aldı.

26.03.2019 12:34 - Son Güncelleme: 26.03.2019 12:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





