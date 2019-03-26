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Galatasaray ibrasızlık krizi sonrası Fatih Terim'den şok karar!

Galatasaray'da ibrasızlık krizi giderek büyüyor. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin, Mali Genel Kurulda ibra edilmemesi sonrası bir kriz de Fatih Terim ile yaşanabilir. Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim ile görüşmüş ve 5 yıllık yeni sözleşme üzerinde anlaşmışlardı. Ancak Fatih Terim, Cengiz yönetiminin ibra edilmemesinin ardından şok bir karar aldı.

26.03.2019 12:34 - Son Güncelleme: 26.03.2019 12:41
Galatasaray ibrasızlık krizi sonrası Fatih Terim'den şok karar!

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi ibra edilmemişti.

Galatasaray ibrasızlık krizi sonrası Fatih Terim'den şok karar!

Bu gelişmelerin ardından dün bir açıklama yapan Mustafa Cengiz şunları söyledi;

Galatasaray ibrasızlık krizi sonrası Fatih Terim'den şok karar!

"Şu an itibarıyla Galatasaray'ın yüce menfaatleri ve Galatasaray'ı Galatasaray yapan değerlerin korunması uğruna gereken her şeyin yapılacağından camiamızın hiçbir endişesi olmasın.

Galatasaray ibrasızlık krizi sonrası Fatih Terim'den şok karar!

Gereken her türlü önlem alınacaktır. Biz görevimizin başındayız.

Galatasaray ibrasızlık krizi sonrası Fatih Terim'den şok karar!

Son genel kurulda haksız ve tartışmalı şekilde alınan kararlara karşı hukuki mücadelemize tüm alanlarda ve boyutlarda girişecek ve onları sürdüreceğiz."

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