Vav TV İzle
Haberler Spor Hıncal Uluç'tan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e olay sözler: Sen İmparatoresin, ötekiler mahkum!

Hıncal Uluç'tan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e olay sözler: Sen İmparatoresin, ötekiler mahkum!

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken, topladığı 14 puanla lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde bulunan Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçının yankıları sürüyor. Karşılaşma sonrası hakem Ali Palabıyık'ın kararları tartışılırken, Sabah Gazetesi'nin usta ismi Hıncal Uluç "Fatih yazamayan korkaklar" başlığı ile çarpıcı bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...

06.10.2021 15:23 - Son Güncelleme: 06.10.2021 15:23
Hıncal Uluç’tan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’e olay sözler: Sen İmparatoresin, ötekiler mahkum!

Dün nerdeyse tam bir sayfa, Fatih Terim'in gecenin bir yarısı yaptığı basın toplantısını yorumlarken "Uzun tuttum, çünkü bizim medya Fatih Terim eleştirisi yazamaz" demiştim.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hıncal Uluç’tan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’e olay sözler: Sen İmparatoresin, ötekiler mahkum!

Dediğim oldu. Bu sabah belli başlı gazetelere baktım... Hakemlerden söz etmeyen, soru da sordurmayan Terim, bir Galatasaray destanı anlatmıştı.

Hıncal Uluç’tan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’e olay sözler: Sen İmparatoresin, ötekiler mahkum!

Bugün hâlâ ama Fatih Terim'i yorumlayan yok, ben onun sözlerinin ardındaki gerçekleri anlatırken birer birer...
Öğleden sonra tamamına bakacağım, gazete takımının tümünü ele alıp...

Hıncal Uluç’tan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’e olay sözler: Sen İmparatoresin, ötekiler mahkum!

"Büyükler, spora yön verenler susarsa, bunlar neye yarar" dersiniz?.. Spor sayfalarının onurunu kurtarmaya yarar.

Hıncal Uluç’tan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’e olay sözler: Sen İmparatoresin, ötekiler mahkum!

Dün Fatih'i eleştiren üç satır vardı, sadece Hürriyet'te... Yazan da Spor Müdürü kardeşim Mehmet Aslan...

SON DAKİKA