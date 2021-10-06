Hıncal Uluç'tan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e olay sözler: Sen İmparatoresin, ötekiler mahkum!
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken, topladığı 14 puanla lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde bulunan Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçının yankıları sürüyor. Karşılaşma sonrası hakem Ali Palabıyık'ın kararları tartışılırken, Sabah Gazetesi'nin usta ismi Hıncal Uluç "Fatih yazamayan korkaklar" başlığı ile çarpıcı bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...
06.10.2021 15:23
- Son Güncelleme: 06.10.2021 15:23
Dün nerdeyse tam bir sayfa, Fatih Terim'in gecenin bir yarısı yaptığı basın toplantısını yorumlarken "Uzun tuttum, çünkü bizim medya Fatih Terim eleştirisi yazamaz" demiştim.
Bugün hâlâ ama Fatih Terim'i yorumlayan yok, ben onun sözlerinin ardındaki gerçekleri anlatırken birer birer...
Öğleden sonra tamamına bakacağım, gazete takımının tümünü ele alıp...
Dün Fatih'i eleştiren üç satır vardı, sadece Hürriyet'te... Yazan da Spor Müdürü kardeşim Mehmet Aslan...