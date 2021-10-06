Fenerbahçe hocası Vitor Pereira’dan Mesut Özil sözleri: Son karar benim

"MESUT ÖZİL BİZİM KAPTANIMIZ"

Portekizli hoca, "Mesut'la her maç öncesinde görüşüp durumuyla ilgili bilgi alıyorum. Olympiakos maçında oynatmak için Hatay'da dinlendirdim. Ancak grip oldu ve bu iki maçı kaçırdı. O bizim kaptanımız ve her zaman sahada olacak.