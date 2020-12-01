Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası çok konuşulacak hakem yorumu: Bu iş böyle gitmez

Televizyonlarda yayınlanan İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya liglerini izleyenler "Bizde niye bu kadar güzel ve heyecanlı maçlar oynanmıyor" diye soruyor, ama cevabını göremiyor, ya da vermiyorlardı.

Çünkü ordaki hakemler "Futbol bir temas oyunudur" ilkesini biliyor, her temasa düdük çalmıyorlardı.