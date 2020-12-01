Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası çok konuşulacak hakem yorumu: Bu iş böyle gitmez
Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu ve MHK Başkanı Serdar Tatlı eleştiri oklarının hedefi olurken, duayen gazeteci Hıncal Uluç çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. İşte Hıncal Uluç'un o yazısı...
Merkez Hakem Komitesi Başkanı Serdar Tatlı'yı yürekten kutluyorum.. Türk futbolunda, doğruları ve yanlışlarıyla bir efsane olacak maçı, hasret kaldığımız bir futbol mücadelesini izlediysek, bunu, koltuğunu kaybetme riskini de göze alarak yaptığı hakem atamasıyla, Merkez Hakem Komitesi Başkanı Serdar Tatlı'ya borçluyuz.
Televizyonlarda yayınlanan İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya liglerini izleyenler "Bizde niye bu kadar güzel ve heyecanlı maçlar oynanmıyor" diye soruyor, ama cevabını göremiyor, ya da vermiyorlardı.
Çünkü ordaki hakemler "Futbol bir temas oyunudur" ilkesini biliyor, her temasa düdük çalmıyorlardı.