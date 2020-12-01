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Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası çok konuşulacak hakem yorumu: Bu iş böyle gitmez

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu ve MHK Başkanı Serdar Tatlı eleştiri oklarının hedefi olurken, duayen gazeteci Hıncal Uluç çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. İşte Hıncal Uluç'un o yazısı...

01.12.2020 11:29 - Son Güncelleme: 01.12.2020 11:29
Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası çok konuşulacak hakem yorumu: Bu iş böyle gitmez

Merkez Hakem Komitesi Başkanı Serdar Tatlı'yı yürekten kutluyorum.. Türk futbolunda, doğruları ve yanlışlarıyla bir efsane olacak maçı, hasret kaldığımız bir futbol mücadelesini izlediysek, bunu, koltuğunu kaybetme riskini de göze alarak yaptığı hakem atamasıyla, Merkez Hakem Komitesi Başkanı Serdar Tatlı'ya borçluyuz.

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Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası çok konuşulacak hakem yorumu: Bu iş böyle gitmez

Genç, daha önce derbiyi geçin, doğru dürüst bir Süper Lig deneyimi bile olmayan Tugay Kaan Numanoğlu'nu atamak, gerçekten bir yürek işiydi.
Bugüne dek derbilere hep eyyamcı hakemler atanıyor, onlar da maçı sahada değil, kendi kafalarında oynatıyorlardı..

Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası çok konuşulacak hakem yorumu: Bu iş böyle gitmez

Yani..
Seyirciye ve medyaya göre eyyam yaparak!. Tüm yorum haklarını, eyyam yaptıkları takım lehine kullanarak, maçın kaderini değiştiriyorlardı.

Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası çok konuşulacak hakem yorumu: Bu iş böyle gitmez

Ota boka düdük çalarak, maçı durmadan durduruyor ve oyun kurulmasına, sahaya seyre değer futbol konmasına da engel oluyorlardı.
Biliyorlardı ki, ne kadar az futbol olursa, kendilerine eleştiri de o kadar az olacak.

Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası çok konuşulacak hakem yorumu: Bu iş böyle gitmez

Televizyonlarda yayınlanan İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya liglerini izleyenler "Bizde niye bu kadar güzel ve heyecanlı maçlar oynanmıyor" diye soruyor, ama cevabını göremiyor, ya da vermiyorlardı.
Çünkü ordaki hakemler "Futbol bir temas oyunudur" ilkesini biliyor, her temasa düdük çalmıyorlardı.

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