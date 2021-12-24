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Galatasaray sınıfta kaldı taraftar isyan bayrağı açtı! İstatistikten şoke eden rakamlar çıktı

Süper Lig'de 7 maçtır kazanamayan Galatasaray 18. haftanın sonunda lider Trabzonspor'un tam 21 puan gerisinde kaldı. Taraftarlar da haklı olarak teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara isyan bayrağı açmış durumda. Ancak Sarı-Kırmızılı takımla ilgili bazı istatistikler, gerçekten şok edici cinsten.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
24.12.2021 11:50 - Son Güncelleme: 24.12.2021 11:50
Galatasaray sınıfta kaldı taraftar isyan bayrağı açtı! İstatistikten şoke eden rakamlar çıktı

Ligin açı ara lideri ve şampiyonluğun en büyük favorisi Trabzonspor 18 haftada 32 gol beklentisinden (xG) 36 gol çıkarmayı başardı.

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Galatasaray sınıfta kaldı taraftar isyan bayrağı açtı! İstatistikten şoke eden rakamlar çıktı

Galatasaray da bu alanda 31 xG ile Bordo-Mavili takımın ardından ligin en iyisi konumunda.

Galatasaray sınıfta kaldı taraftar isyan bayrağı açtı! İstatistikten şoke eden rakamlar çıktı

Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın 31 gol beklentisinden çıkardığı gol sayısı sadece 22. Yani Galatasaray'ın çok eleştirilen hücum hattı aslında en az Trabzonspor kadar pozisyon üretiyor.

Galatasaray sınıfta kaldı taraftar isyan bayrağı açtı! İstatistikten şoke eden rakamlar çıktı

Ancak işte burada oyuncu kalitesi devreye giriyor. Trabzonspor; Cornelius, Nwakaeme, Bakasetas ve Djaniny gibi yetenekli ayakları ile sonuca çok kolay giderken, Galatasaray tam anlamıyla sınıfta kalıyor.

Galatasaray sınıfta kaldı taraftar isyan bayrağı açtı! İstatistikten şoke eden rakamlar çıktı

İşin savunma kısmındaki rakamlar da çok çarpıcı… Trabzonspor 18 haftada kalesinde 30 gol yeme beklentisi görmüş.

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