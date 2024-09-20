Okan Buruk Fenerbahçe derbisindeki taktiğini belirledi! Barış Alper, Yunus Akgün, Roland Sallai...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tadic ve Maximin'in savunma yardımı yapmadığını tespit etti. Barış Alper, Yunus Akgün veya Roland Sallai ile bu zaafı değerlendirmeye çalışacak...