Okan Buruk Fenerbahçe derbisindeki taktiğini belirledi! Barış Alper, Yunus Akgün, Roland Sallai...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tadic ve Maximin'in savunma yardımı yapmadığını tespit etti. Barış Alper, Yunus Akgün veya Roland Sallai ile bu zaafı değerlendirmeye çalışacak...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye özel olarak hazırlanıyor.
Tecrübeli teknik adam hafta boyunca Fenerbahçe'nin eksik yönleri üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Yaptığı videolu analizlerle adeta oyuncularının beynini yıkıyor.
Okan Buruk'un derbi maçta oyun planını kanatlar üzerine kuracağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin daha önceki maçlarını izleyen Buruk, kanatlarda forma giyen Maximin ve Tadic'in beklere yeteri kadar yardım yapmadığını tespit etti.