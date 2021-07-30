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Henry Onyekuru'nun Türkiye defteri artık kapandı

Uzun süredir başta Galatasaray olmak üzere Türkiye'nin transfer gündeminde yer alan Henry Onyekuru'nun yeni adresi belli oldu. Yunan kulübü Olympiakos ile her konuda anlaşan Nijeryalı yıldız artık Süper Lig defterini kapattı.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
30.07.2021 11:14 - Son Güncelleme: 30.07.2021 11:14
Henry Onyekuru'nun Türkiye defteri artık kapandı

Uzun süredir başta Galatasaray olmak üzere Türkiye'nin transfer gündeminde yer alan Henry Onyekuru'nun yeni adresi belli oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Henry Onyekuru'nun Türkiye defteri artık kapandı

Yunan kulübü Olympiakos ile her konuda anlaşan Nijeryalı yıldız artık Süper Lig defterini kapattı.

Henry Onyekuru'nun Türkiye defteri artık kapandı

Daha önce 3 kez Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Onyekuru'nun 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu sürpriz bir şekilde Sarı-Kırmızılılar tarafından kullanılmamıştı.

Henry Onyekuru'nun Türkiye defteri artık kapandı

Bu gelişme sonrası ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılmaya başlayan genç yıldız tercihini Yunanistan'dan yana kullandı.

Henry Onyekuru'nun Türkiye defteri artık kapandı

Onyekuru'nun 1-2 gün içinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra Olympiakos'la 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.