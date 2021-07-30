Henry Onyekuru'nun Türkiye defteri artık kapandı
Uzun süredir başta Galatasaray olmak üzere Türkiye'nin transfer gündeminde yer alan Henry Onyekuru'nun yeni adresi belli oldu. Yunan kulübü Olympiakos ile her konuda anlaşan Nijeryalı yıldız artık Süper Lig defterini kapattı.
30.07.2021 11:14
- Son Güncelleme: 30.07.2021 11:14
Uzun süredir başta Galatasaray olmak üzere Türkiye'nin transfer gündeminde yer alan Henry Onyekuru'nun yeni adresi belli oldu.
Daha önce 3 kez Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Onyekuru'nun 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu sürpriz bir şekilde Sarı-Kırmızılılar tarafından kullanılmamıştı.
Bu gelişme sonrası ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılmaya başlayan genç yıldız tercihini Yunanistan'dan yana kullandı.
Onyekuru'nun 1-2 gün içinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra Olympiakos'la 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.