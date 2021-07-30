Galatasaray'da van Aanholt'un maliyeti belli oldu! Dudak uçuklatan maaş

Galatasaray'ın yaşı ve maliyeti nedeniyle Rachid Ghezzal'dan vazgeçmesine karşın iki yaş daha büyük olan Patrick van Aanholt'a servet ödeyeceği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların yeni sol beki kolay ulaşılabilecek bonuslarla beraber her sezon için 2.6 milyon euro alacak.