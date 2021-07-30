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Galatasaray'da van Aanholt'un maliyeti belli oldu! Dudak uçuklatan maaş

Saracchi sonrası Galatasaray'ın sol tarafını emanet ettiği Hollandalı van Aanholt'un maliyeti belli oldu. Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalayan Hollandalı sol bekin yıllık 1,9 milyon euro garanti ücret kazanacağı ve bonuslarla beraber bu rakamın 2,5 milyon euroyu aşacağı öğrenildi.

30.07.2021 12:03 - Son Güncelleme: 30.07.2021 12:03
Galatasaray'da van Aanholt'un maliyeti belli oldu! Dudak uçuklatan maaş

Galatasaray'ın yaşı ve maliyeti nedeniyle Rachid Ghezzal'dan vazgeçmesine karşın iki yaş daha büyük olan Patrick van Aanholt'a servet ödeyeceği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların yeni sol beki kolay ulaşılabilecek bonuslarla beraber her sezon için 2.6 milyon euro alacak.

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Galatasaray'da van Aanholt'un maliyeti belli oldu! Dudak uçuklatan maaş

GHEZZAL'DAN VAZGEÇİLMİŞTİ

Başkan Burak Elmas, 29 yaşındaki Ghezzal'in son kontratı olacağını ve yıllık maliyetinin de 3.8 milyon euroyu bulacağı için vazgeçtiklerini açıklamıştı. Ancak Galatasaray van Aanholt için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı.

Galatasaray'da van Aanholt'un maliyeti belli oldu! Dudak uçuklatan maaş

1.9 GARANTİ ÜCRET

Milliyet'in haberine göre; Ghezzal'dan 2 yaş büyük olan 31 yaşındaki van Aanholt'a 1.9 milyon euro garanti ücret ödeneceği belirtildi.

Galatasaray'da van Aanholt'un maliyeti belli oldu! Dudak uçuklatan maaş

35 MAÇA ÇIKARSA 400 BİN EURO + MAÇ BAŞI 10 BİN EURO

Lig, Avrupa ve kupa olmak üzere bütün kulvarlarda 35 maça çıkması durumunda tecrübeli futbolcu 400 bin euro daha alacak. Aanholt yine her galibiyet başı 10 bin euro cebine koyacak.

Galatasaray'da van Aanholt'un maliyeti belli oldu! Dudak uçuklatan maaş

30 MAÇ KAZANILIRSA 300 BİN EURO DAHA

Bütün kulvarlarda toplamda 30 maçın kazanılması ekstradan 300 bin euro anlamına geliyor. Bu da ortalama bir performansla Aanholt'un 1 sezonda Galatasaray'dan 2.6 milyon euroyu cebine koyması anlamına geliyor.

Galatasaray'da van Aanholt'un maliyeti belli oldu! Dudak uçuklatan maaş

8 MİLYON EURO MALİYET

Cim-Bom böylece yaklaşık 8 milyon euroyu bir oyuncuya bağlamış oldu. Üstelik 3 sene sonra 34 yaşına gelecek Aanholt'un satışı da pek mümkün görünmüyor.

Galatasaray'da van Aanholt'un maliyeti belli oldu! Dudak uçuklatan maaş

ÖNEMLİ BİR MALİ YÜK

Her ne kadar yıldız futbolcu için bonservis ödenmese de Galatasaray mali yönden önemli bir yükün altına girdi.