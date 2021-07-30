Galatasaray'da van Aanholt'un maliyeti belli oldu! Dudak uçuklatan maaş
Saracchi sonrası Galatasaray'ın sol tarafını emanet ettiği Hollandalı van Aanholt'un maliyeti belli oldu. Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalayan Hollandalı sol bekin yıllık 1,9 milyon euro garanti ücret kazanacağı ve bonuslarla beraber bu rakamın 2,5 milyon euroyu aşacağı öğrenildi.
Galatasaray'ın yaşı ve maliyeti nedeniyle Rachid Ghezzal'dan vazgeçmesine karşın iki yaş daha büyük olan Patrick van Aanholt'a servet ödeyeceği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların yeni sol beki kolay ulaşılabilecek bonuslarla beraber her sezon için 2.6 milyon euro alacak.
GHEZZAL'DAN VAZGEÇİLMİŞTİ
Başkan Burak Elmas, 29 yaşındaki Ghezzal'in son kontratı olacağını ve yıllık maliyetinin de 3.8 milyon euroyu bulacağı için vazgeçtiklerini açıklamıştı. Ancak Galatasaray van Aanholt için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı.
1.9 GARANTİ ÜCRET
Milliyet'in haberine göre; Ghezzal'dan 2 yaş büyük olan 31 yaşındaki van Aanholt'a 1.9 milyon euro garanti ücret ödeneceği belirtildi.
30 MAÇ KAZANILIRSA 300 BİN EURO DAHA
Bütün kulvarlarda toplamda 30 maçın kazanılması ekstradan 300 bin euro anlamına geliyor. Bu da ortalama bir performansla Aanholt'un 1 sezonda Galatasaray'dan 2.6 milyon euroyu cebine koyması anlamına geliyor.
ÖNEMLİ BİR MALİ YÜK
Her ne kadar yıldız futbolcu için bonservis ödenmese de Galatasaray mali yönden önemli bir yükün altına girdi.