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Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş onun peşindeydi! Ama o Galatasaray'la el sıkıştı | Transfer haberleri

Süper Lig'de yaz transfer döneminin başlamasının ardından ekipler gelecek sezon için gaza bastı. Pandemi arası sonrası bir türlü beklediği çıkışı yakalayamayan ve sezonu 6.sırada tamamlayan Galatasaray yeni sezonda mutlak zirve yürüyüşü peşinde. Yurt dışı transferlerinin yanı sıra Süper Lig'den de bazı isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda, ligin devlerini peşine takan bir isim için flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar. Son dakika transfer haberleri...

05.08.2020 12:28 - Son Güncelleme: 05.08.2020 12:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





