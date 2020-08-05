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Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş onun peşindeydi! Ama o Galatasaray'la el sıkıştı | Transfer haberleri

Süper Lig'de yaz transfer döneminin başlamasının ardından ekipler gelecek sezon için gaza bastı. Pandemi arası sonrası bir türlü beklediği çıkışı yakalayamayan ve sezonu 6.sırada tamamlayan Galatasaray yeni sezonda mutlak zirve yürüyüşü peşinde. Yurt dışı transferlerinin yanı sıra Süper Lig'den de bazı isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda, ligin devlerini peşine takan bir isim için flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar. Son dakika transfer haberleri...

05.08.2020 12:28 - Son Güncelleme: 05.08.2020 12:29
Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş onun peşindeydi! Ama o Galatasaray'la el sıkıştı | Transfer haberleri

Süper Lig'in tamamlanmasının ardından, yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren kulüpler transfer çalışmalarında gaza basmış durumda.

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Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş onun peşindeydi! Ama o Galatasaray'la el sıkıştı | Transfer haberleri

Özellikle bu sezon beklentilerin altında kalarak, yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarlarını üzen Galatasaray, yeni sezonda şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor.

Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş onun peşindeydi! Ama o Galatasaray'la el sıkıştı | Transfer haberleri

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Aslan'da henüz resmi bir transfer hamlesi gelmezken resmi olarak açıklanmasa da birçok transferde sona gelinmiş durumda.

Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş onun peşindeydi! Ama o Galatasaray'la el sıkıştı | Transfer haberleri

Sarı-kırmızılıların ilk olarak, bu sezon sonunda Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Emre Kılınç'ı kadrosuna kattığı biliniyordu.

Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş onun peşindeydi! Ama o Galatasaray'la el sıkıştı | Transfer haberleri

Yeni sezonun yeni isimlerinden biri de Çaykur Rizespor'dan ayrılan Oğulcan Çağlayan... Başarılı oyuncu da gelecek yıllarda Galatasaray forması giyecek.

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