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Fatih Terim son kararını verdi! İki önemli ismi kadroda tutacak | Galatasaray transfer haberleri

Özellikle pandemi arasından sonra başlayan Süper Lig'de kötü günler geçiren ve sakatlıklarla boğuşan Galatasaray, gelecek sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Kısa süre içerisinde pek çok isme imza attırmaya hazırlanan sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim flaş bir karar aldı. Tecrübeli teknik adam transferin gözdesi iki oyuncusunu takımda tutmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

05.08.2020 10:00 - Son Güncelleme: 05.08.2020 10:00
Fatih Terim son kararını verdi! İki önemli ismi kadroda tutacak | Galatasaray transfer haberleri

2020-21 sezonu için takviyelerini yapmaya başlayan ve transferlerini açıklamak için geri sayıma geçen Galatasaray'da önemli bir karar alındı.

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Fatih Terim son kararını verdi! İki önemli ismi kadroda tutacak | Galatasaray transfer haberleri

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle stoperde büyük sorun yaşayan sarı-kırmızılılar savunmanın iki önemli ismini kadroda tutacak.

Fatih Terim son kararını verdi! İki önemli ismi kadroda tutacak | Galatasaray transfer haberleri

Hürriyet'te yer alan habere göre Luyindama'nın milli takımda yaşadığı sakatlık sonrasında sezonu kapatması, Marcao'nun ise pandemi sonrasında takımdan uzak kalması ile stoperde büyük sorun yaşayan Galatasaray yeni sezonda ideal stoper ikilisini koruma kararı aldı.

Fatih Terim son kararını verdi! İki önemli ismi kadroda tutacak | Galatasaray transfer haberleri

Ligin önümüzdeki ay başlayacak olması ve savunmada benzer sorunların yaşanmasını istemeyen sarı-kırmızılılar transfer piyasasında isimleri birçok kulüple anılan Luyindama ve Marcao'ya gelecek teklifleri dikkate almayacak.

Fatih Terim son kararını verdi! İki önemli ismi kadroda tutacak | Galatasaray transfer haberleri

Uzun süreli sakatlığını yeni atlatan ve izin yapmadan çalışan Luyindama özel program eşliğinde sezona hazır olacak.

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