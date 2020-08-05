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Fatih Terim son kararını verdi! İki önemli ismi kadroda tutacak | Galatasaray transfer haberleri
Fatih Terim son kararını verdi! İki önemli ismi kadroda tutacak | Galatasaray transfer haberleri
Özellikle pandemi arasından sonra başlayan Süper Lig'de kötü günler geçiren ve sakatlıklarla boğuşan Galatasaray, gelecek sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Kısa süre içerisinde pek çok isme imza attırmaya hazırlanan sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim flaş bir karar aldı. Tecrübeli teknik adam transferin gözdesi iki oyuncusunu takımda tutmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
05.08.2020 10:00
- Son Güncelleme: 05.08.2020 10:00
2020-21 sezonu için takviyelerini yapmaya başlayan ve transferlerini açıklamak için geri sayıma geçen Galatasaray'da önemli bir karar alındı.
Bu sezon sakatlıklar nedeniyle stoperde büyük sorun yaşayan sarı-kırmızılılar savunmanın iki önemli ismini kadroda tutacak.
Hürriyet'te yer alan habere göre Luyindama'nın milli takımda yaşadığı sakatlık sonrasında sezonu kapatması, Marcao'nun ise pandemi sonrasında takımdan uzak kalması ile stoperde büyük sorun yaşayan Galatasaray yeni sezonda ideal stoper ikilisini koruma kararı aldı.
Ligin önümüzdeki ay başlayacak olması ve savunmada benzer sorunların yaşanmasını istemeyen sarı-kırmızılılar transfer piyasasında isimleri birçok kulüple anılan Luyindama ve Marcao'ya gelecek teklifleri dikkate almayacak.
Uzun süreli sakatlığını yeni atlatan ve izin yapmadan çalışan Luyindama özel program eşliğinde sezona hazır olacak.