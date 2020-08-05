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Fatih Terim son kararını verdi! İki önemli ismi kadroda tutacak | Galatasaray transfer haberleri

Özellikle pandemi arasından sonra başlayan Süper Lig'de kötü günler geçiren ve sakatlıklarla boğuşan Galatasaray, gelecek sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Kısa süre içerisinde pek çok isme imza attırmaya hazırlanan sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim flaş bir karar aldı. Tecrübeli teknik adam transferin gözdesi iki oyuncusunu takımda tutmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

05.08.2020 10:00 - Son Güncelleme: 05.08.2020 10:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





