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Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolgahan Sayışman'ın bacanağı çıktı! Almeda Abazi'nin kardeşi...

Oyuncu Tolgahan Sayışman, 2017 yılında güzel sunucu Almeda Abazi ile evlenmişti. Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çifti 2019 yılında ise biricik oğulları Efehan Sayışman'ı kucaklarına aldı. Türkiye'nin gıpta ile baktıkları bir evlilik yapan çift sosyal medyada da oldukça aktif. Çift hakkında araştırma yapanlar Fenerbahçe'nin yeni transferinin Almeda Abazi'nin kardeşi ile nişanlı olduğunu öğrendi. Bakın o isim kim. Başta o isim olmak üzere sporcuların eşleri ve sevgilileri.

05.08.2020 15:28 - Son Güncelleme: 05.08.2020 15:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





