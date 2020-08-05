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Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolgahan Sayışman'ın bacanağı çıktı! Almeda Abazi'nin kardeşi...

Oyuncu Tolgahan Sayışman, 2017 yılında güzel sunucu Almeda Abazi ile evlenmişti. Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çifti 2019 yılında ise biricik oğulları Efehan Sayışman'ı kucaklarına aldı. Türkiye'nin gıpta ile baktıkları bir evlilik yapan çift sosyal medyada da oldukça aktif. Çift hakkında araştırma yapanlar Fenerbahçe'nin yeni transferinin Almeda Abazi'nin kardeşi ile nişanlı olduğunu öğrendi. Bakın o isim kim. Başta o isim olmak üzere sporcuların eşleri ve sevgilileri.

05.08.2020 15:28 - Son Güncelleme: 05.08.2020 15:44
Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolgahan Sayışman'ın bacanağı çıktı! Almeda Abazi'nin kardeşi...

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'nin kız kardeşi İlda Fenerbahçe'nin yeni transferini nişanlısı çıktı. İşte başta o isim olmak üzere sporcuların eşleri ve sevgilileri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolgahan Sayışman'ın bacanağı çıktı! Almeda Abazi'nin kardeşi...

Cedi Osman ve Ebru Şahin

Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolgahan Sayışman'ın bacanağı çıktı! Almeda Abazi'nin kardeşi...

Can Maxim Mutaf ve Duygu Özaslan

Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolgahan Sayışman'ın bacanağı çıktı! Almeda Abazi'nin kardeşi...
Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolgahan Sayışman'ın bacanağı çıktı! Almeda Abazi'nin kardeşi...

SPORCULARIN EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

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