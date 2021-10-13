SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Marcao'ya Palmeiras'tan kanca! 10 milyon euro masada
Sezonun ilk maçında Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı tartışma sonrası gözden düşen ancak sonrasında Fatih Terim tarafından affedilen ve UEFA Avrupa Ligi maçlarında sergilediği performans ile göz dolduran Marcao'nun temsilcileri, Brezilya'da Palmeiras yetkilileriyle bir araya geldi. Başarılı defans oyuncusunun Brezilya ekibiyle anlaştığı iddia edilirken, Palmeiras'ın Galatasaray'a 10 milyon euroluk bir teklif yapmayı planladığı belirtildi.
Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao'ya yapılacak teklifin detayları belli oldu. Sambacı'yı Ocak ayında mutlaka renklerine bağlamak isteyen Palmeiras Kulübü, Marcao'nun temsilcileriyle bir araya geldi.
Marcao'yu ikna eden Palmeiras cephesi, şimdi de bonservis için Galatasaray Yönetimi'ne teklifte bulunacak. Son buluşmada 10 milyon Euro'luk teklif üzerinde mutabakat sağlandığı öğrenildi.
Eğer Sarı-Kırmızılılar bu teklifi olumlu karşılamazsa, para artı takas formülünün devreye sokulacağı, bu doğrultuda birkaç ismin şimdiden belirlendiği de gelen haberler arasında.
ÜLKESİNE DÖNMEYİ ÇOK İSTİYOR
Takım arkadaşı Kerem'e saha içinde yaptığı saldırı sebebiyle TFF'den 8 maç men, Galatasaray'dan da 150 bin Euro para cezası alan Marcao, iki tarafa da bedel ödemesi sebebiyle büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Fanatik'in haberine göre sonraki süreçte özür dileyen ve affedilen, Avrupa Ligi'nde çok iyi bir performans sergileyen, ligde de cezasının bitmesini bekleyen Marcao'nun, ülkesine dönmeyi çok istediği ifade ediliyor.
Transferin bundan sonraki sürecine Galatasaray Yönetimi ve teknik heyet karar verecek. Sarı-Kırmızılılar'ın, 15 milyon Euro altındaki bir rakama çok sıcak bakmadığı öğrenildi.