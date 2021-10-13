SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Marcao’ya Palmeiras’tan kanca! 10 milyon euro masada

ÜLKESİNE DÖNMEYİ ÇOK İSTİYOR

Takım arkadaşı Kerem'e saha içinde yaptığı saldırı sebebiyle TFF'den 8 maç men, Galatasaray'dan da 150 bin Euro para cezası alan Marcao, iki tarafa da bedel ödemesi sebebiyle büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Fanatik'in haberine göre sonraki süreçte özür dileyen ve affedilen, Avrupa Ligi'nde çok iyi bir performans sergileyen, ligde de cezasının bitmesini bekleyen Marcao'nun, ülkesine dönmeyi çok istediği ifade ediliyor.