Hayat Nabil Dirar'a güzel! Fenerbahçe'nin eli kolu bağlandı
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda yeni hocası Vitor Pereira eşliğinde sürdüren Fenerbahçe, transferde sıkıntılı günler yaşıyor. Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyuncularla yolları ayırmayı planlayan sarı-lacivertli ekip; Zanka, Perotti, Tisserand, Samatta ve Dirar gibi isimlere takım arıyor. Ancak bu isimlerden Dirar'ın ayrılmaya yanaşmaması Fenerbahçe'nin transferde elini kolunu bağladı.
12.07.2021 11:53
- Son Güncelleme: 12.07.2021 11:53
Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürürken takımdan gönderemediği futbolcular yüzünden hamle yapamıyor. Sarı-Lacivertli Yönetim öncelikli olarak yeni sezonda istemediği futbolcularla vedalaşmak ve mali anlamda rahatlamak istiyor.
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Sarı-Lacivertliler'de Zanka, Perotti, Tisserand, Samatta ve Dirar gibi isimlerle yollar ayrılacak.
Ancak bu isimler Fenerbahçe ile yaptıkları bol sıfırlı sözleşmeler nedeniyle ayrılığa sıcak bakmıyor. Bu futbolculardan biri de Nabil Dirar. Fenerbahçe'de oynadığı son maçlarda performansındaki düşüş nedeniyle yuhalanan Faslı oyuncunun sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor.
Sarı-Lacivertliler'e 2017 yılından 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen tecrübeli oyuncu 3 sezonda toplam 4.5 milyon Euro garanti para aldı. Bugünkü kurdan hesaplandığında Fenerbahçe'ye maliyeti 82 milyon lira.
Geçen sezonu ise Belçika'da kiralık olarak geçiren 35 yaşındaki Faslı oyuncu, Fenerbahçe'de toplamda 89 maça çıktı. Yani Dirar Fenerbahçe'de oynadığı maç başına 920 bin lirayı cebine koymuş.
Sarı-Lacivertliler'in yollarını ayırmak için büyük uğraş verdiği Dirar'ın 2017 yılındaki güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro iken şu anda 150 bin Euro. Fenerbahçe onu göndermeyi başaramazsa Dirar son sezonunda da 1.5 milyon Euro (15 milyon 400 bin)'yu cebine koyacak.