Hayat Nabil Dirar'a güzel! Fenerbahçe'nin eli kolu bağlandı

Sarı-Lacivertliler'in yollarını ayırmak için büyük uğraş verdiği Dirar'ın 2017 yılındaki güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro iken şu anda 150 bin Euro. Fenerbahçe onu göndermeyi başaramazsa Dirar son sezonunda da 1.5 milyon Euro (15 milyon 400 bin)'yu cebine koyacak.