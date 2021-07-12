EURO 2020 finalini 8 yıl önce bildi Twitter birbirine girdi! 8 yıl önce yaptığı İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla geçeceği kehaneti...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta İtalya'nın İngiltere'yi penaltı atışlarında 3-2 yenerek, tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonu olması ülkede büyük sevinç yarattı. Tabi bu sırada sosyal medyada konuşulan bambaşka bir konu vardı. Twitter'da Cameron isimli bir kullanıcının 22 Şubat 2013 tarihinde yaptığı paylaşımda dün oynanan finali bildiği ortaya çıktı.