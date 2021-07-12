Vav TV İzle

EURO 2020 finalini 8 yıl önce bildi Twitter birbirine girdi! 8 yıl önce yaptığı İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla geçeceği kehaneti...

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 1 yıl gecikmeli yapılan EURO şampiyonunu buldu. Wembley'de oynanan İngiltere-İtalya finalinde gülen taraf, ev sahibi İngiltere'yi penaltılarla geçen İtalya oldu. İtalyanlar, EURO 2020 şampiyonluğunun tadını çıkarırken, 2013 yılında atılan bir tweet, ortalığı salladı. 8 yıl önce atılan bu tweette, İtalya'nın İngiltere'yi finalde geçeceği kehaneti yer alıyor.

12.07.2021 10:42 - Son Güncelleme: 12.07.2021 10:42
EURO 2020 finalini 8 yıl önce bildi Twitter birbirine girdi! 8 yıl önce yaptığı İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla geçeceği kehaneti...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta İtalya'nın İngiltere'yi penaltı atışlarında 3-2 yenerek, tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonu olması ülkede büyük sevinç yarattı. Tabi bu sırada sosyal medyada konuşulan bambaşka bir konu vardı. Twitter'da Cameron isimli bir kullanıcının 22 Şubat 2013 tarihinde yaptığı paylaşımda dün oynanan finali bildiği ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
EURO 2020 finalini 8 yıl önce bildi Twitter birbirine girdi! 8 yıl önce yaptığı İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla geçeceği kehaneti...

Londra'daki finalde, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta İtalya'nın İngiltere'yi penaltı atışlarında 3-2 yenerek, tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu.

EURO 2020 finalini 8 yıl önce bildi Twitter birbirine girdi! 8 yıl önce yaptığı İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla geçeceği kehaneti...

İtalyanlar, şampiyonluğu sabahın ilk saatlerine kadar kutladı.

EURO 2020 finalini 8 yıl önce bildi Twitter birbirine girdi! 8 yıl önce yaptığı İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla geçeceği kehaneti...

İtalya Milli Takımı da bugün erken saatlerde EURO 2020 kupası ile birlikte Roma'ya vardı.

EURO 2020 finalini 8 yıl önce bildi Twitter birbirine girdi! 8 yıl önce yaptığı İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla geçeceği kehaneti...

İtalya Milli Futbol Takımı'nı erken saatlerden itibaren otelin önüne gelen İtalyan taraftarlar coşkuyla karşıladı.