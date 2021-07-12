EURO 2020 finalini 8 yıl önce bildi Twitter birbirine girdi! 8 yıl önce yaptığı İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla geçeceği kehaneti...
Koronavirüs pandemisi nedeniyle 1 yıl gecikmeli yapılan EURO şampiyonunu buldu. Wembley'de oynanan İngiltere-İtalya finalinde gülen taraf, ev sahibi İngiltere'yi penaltılarla geçen İtalya oldu. İtalyanlar, EURO 2020 şampiyonluğunun tadını çıkarırken, 2013 yılında atılan bir tweet, ortalığı salladı. 8 yıl önce atılan bu tweette, İtalya'nın İngiltere'yi finalde geçeceği kehaneti yer alıyor.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta İtalya'nın İngiltere'yi penaltı atışlarında 3-2 yenerek, tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonu olması ülkede büyük sevinç yarattı. Tabi bu sırada sosyal medyada konuşulan bambaşka bir konu vardı. Twitter'da Cameron isimli bir kullanıcının 22 Şubat 2013 tarihinde yaptığı paylaşımda dün oynanan finali bildiği ortaya çıktı.