SON DAKİKA: İşte 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de görev alacak hakemler! Fırat Aydınus da listede
Son dakika haberleri... Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de görev alacak hakemlerin listesini açıkladı. Listede Göztepe-Beşiktaş maçıyla yaş haddi nedeniyle hakemliğe veda eden Fırat Aydınus da yer aldı. Aydınus'un tekrar maç yönetebilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, MHK talimatnamesinde değişiklik yaptı. Hakemlerde 47 olan yaş sınırı 50'ye yükseltildi. İşte Süper Lig'de görev alacak hakemlerin listesi...
12.07.2021 13:07
- Son Güncelleme: 12.07.2021 14:01