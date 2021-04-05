Hatayspor yenilgisi sonrası Fatih Terim çileden çıktı! Futbolculara ultimatom...
Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Hatayspor deplasmanında silik bir oyun ortaya koyan Galatasaray'da maçın ardından çok sinirli olduğu gözlemlenen Fatih Terim'in flaş ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Maç sonrası "Galatasaray'ın böyle oynamaya hakkı yok" diyen Terim, "Bundan sonra formayı isteyen alacak, istemeyen kulübede oturacak" sözleriyle futbolculara adeta ultimatom verdiği öğrenildi.
SİSTEM İSTİKRARI YOK
Fatih Terim'in sistem tercihleri ve oyun planı da tartışılıyor. Çift forvetten çok kısa sürede vazgeçen tecrübeli hoca sezon başından bu yana işleyen bir oyun planı kuramadı. Terim'in takım içindeki uyumu sağlayamaması ve futbolcuların motivasyon kaybı da kötü sonuçlarda etkili oldu. Kalan maçlarda bu sorunların nasıl çözüleceği merak ediliyor.