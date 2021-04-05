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Hatayspor yenilgisi sonrası Fatih Terim çileden çıktı! Futbolculara ultimatom...

Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Hatayspor deplasmanında silik bir oyun ortaya koyan Galatasaray'da maçın ardından çok sinirli olduğu gözlemlenen Fatih Terim'in flaş ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Maç sonrası "Galatasaray'ın böyle oynamaya hakkı yok" diyen Terim, "Bundan sonra formayı isteyen alacak, istemeyen kulübede oturacak" sözleriyle futbolculara adeta ultimatom verdiği öğrenildi.

05.04.2021 10:45 - Son Güncelleme: 05.04.2021 11:11
Hatayspor yenilgisi sonrası Fatih Terim çileden çıktı! Futbolculara ultimatom...

Galatasaray'da kötü gidiş engellenemiyor. Sarı-kırmızılılar, Hatay'a 3-0 yenilip şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hatayspor yenilgisi sonrası Fatih Terim çileden çıktı! Futbolculara ultimatom...

Kötü sonuçların ardından eleştiri okları yönetim ve teknik heyetin üzerine döndü. Alınan veya alınmayan kararlarla birlikte saha içinde de işleyen bir planın olmaması kayıpların nedeni olarak gösteriliyor.

Hatayspor yenilgisi sonrası Fatih Terim çileden çıktı! Futbolculara ultimatom...

Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimine yapılan eleştirilerin büyük bölümünü kriz anlarında alınan kararların kulübe yarar sağlamaması oluşturuyor.

Hatayspor yenilgisi sonrası Fatih Terim çileden çıktı! Futbolculara ultimatom...

Özellikle sezon devam ederken Belhanda olayında yaşananların takımı olumsuz etkilediği belirtiliyor. Yönetimin ayrılan isimleri aynı kalitede futbolcularla dolduramaması da eleştiriliyor.

Hatayspor yenilgisi sonrası Fatih Terim çileden çıktı! Futbolculara ultimatom...

SİSTEM İSTİKRARI YOK
Fatih Terim'in sistem tercihleri ve oyun planı da tartışılıyor. Çift forvetten çok kısa sürede vazgeçen tecrübeli hoca sezon başından bu yana işleyen bir oyun planı kuramadı. Terim'in takım içindeki uyumu sağlayamaması ve futbolcuların motivasyon kaybı da kötü sonuçlarda etkili oldu. Kalan maçlarda bu sorunların nasıl çözüleceği merak ediliyor.