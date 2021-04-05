Galatasaray'da Fatih Terim 8 ismin biletini kesti! Sezon sonu hepsi gönderiliyor

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor'a deplasmanda kaybederek şampiyonluk yolunda çok ağır bir yara alan Galatasaray'da moraller bozuldu. Teknik direktör Fatih Terim'in yenilginin ardından küplere bindiği ve çok sinirli olduğu öğrenilirken, 8 ismin biletini kestiği ifade edildi. İşte Galatasaray'dan gönderilecek isimler...

05.04.2021 10:30 - Son Güncelleme: 05.04.2021 10:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





