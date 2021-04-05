Galatasaray'da Fatih Terim 8 ismin biletini kesti! Sezon sonu hepsi gönderiliyor
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor'a deplasmanda kaybederek şampiyonluk yolunda çok ağır bir yara alan Galatasaray'da moraller bozuldu. Teknik direktör Fatih Terim'in yenilginin ardından küplere bindiği ve çok sinirli olduğu öğrenilirken, 8 ismin biletini kestiği ifade edildi. İşte Galatasaray'dan gönderilecek isimler...
05.04.2021 10:30
- Son Güncelleme: 05.04.2021 10:30
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Hatayspor deplasmanına konuk oldu.
Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, rakibine 3-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı ve şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.
Akdeniz ekibiyle oynanan maça birçok oyuncusudan eksik çıkan Cimbom, Fenerbahçe'nin Denizlispor'u yenmesi halinde 2. sırayı da ezeli rakibine kaptıracak.
Ligde 33. haftayı geçecek Galatasaray, 34. haftada oynanacak Fatih Karagümrük maçıyla yeni bir seri başlatarak şampiyonluk şansını sonuna kadar sürdürmek istiyor.
Sarı-kırmızılılarda gözler İstanbul ekibiyle oynanacak mücadeleye çevrilirken, teknik direktör Fatih Terim ve yardımcıları bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.