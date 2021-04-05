Beşiktaş'ın Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası sert eleştiri: Kabak gibi göründü ki...

Yanlış oyuncu seçimleri ve saha içi yerleşimleri oyun kalitesini düşürdüğü gibi Beşiktaş adına saha içinde problem çözmeye yönelik bir oyun değil, aksine çıkan uygunsuz saha içindeki kurguyla problem olan oyun kalitesini düşüren bu kadro tercihinden dolayı kaynaklandı. Devre arası da hem geriye düşmelerine rağmen Sergen Yalçın'ın hamle yapmaması da bu kötü oyuna, Beşiktaş'ın ikinci yarı başlangıcını da etkiledi. Ancak doğru kurgu Ersin'in kurtardığı penaltıdan sonra saha içinde uygulanmaya başladı. Bir de buna 70. dakikada Oğuzhan hamlesiyle daha bir rakip ceza sahası içine, rakibini iten daha etkili bir oyun ortaya çıkmaya başladı. Ama maçın ciddi bölümünü Beşiktaş takımı boş yere geçirdi.