Beşiktaş'ın Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası sert eleştiri: Kabak gibi göründü ki...
Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın tercihleri eleştirilirken spor yazarları oyunu ve hakem tartışmalarını değerlendirdi. Aboubakar ve Ghezzal'in yokluğunu değerlendiren usta spor yazarı, "Kabak gibi göründü ki; yokluğunda Beşiktaş da yokları oynuyor." ifadelerine yer verdi.
Sergen Yalçın'ın da son 2 haftadır formsuz olmasıyla saha içinde çok sağlıksız, içgüdüsel, organize olamayan bir Beşiktaş oyunu ortaya çıktı. Savunmada zaten sol bek Nsakala'nın hücum becerisi yok, tekniği kötü bir oyuncu. Bir de buna sağ bekte Necip eklenince sanki 4 savunmacı stoperle maça başlıyormuş görüntüsü oldu Beşiktaş adına.
Yanlış oyuncu seçimleri ve saha içi yerleşimleri oyun kalitesini düşürdüğü gibi Beşiktaş adına saha içinde problem çözmeye yönelik bir oyun değil, aksine çıkan uygunsuz saha içindeki kurguyla problem olan oyun kalitesini düşüren bu kadro tercihinden dolayı kaynaklandı. Devre arası da hem geriye düşmelerine rağmen Sergen Yalçın'ın hamle yapmaması da bu kötü oyuna, Beşiktaş'ın ikinci yarı başlangıcını da etkiledi. Ancak doğru kurgu Ersin'in kurtardığı penaltıdan sonra saha içinde uygulanmaya başladı. Bir de buna 70. dakikada Oğuzhan hamlesiyle daha bir rakip ceza sahası içine, rakibini iten daha etkili bir oyun ortaya çıkmaya başladı. Ama maçın ciddi bölümünü Beşiktaş takımı boş yere geçirdi.