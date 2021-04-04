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Hatayspor mağlubiyeti sonrası Galatasaray'da Arda Turan'a şok eleştiri

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Hatayspor'a mağlup olarak adeta şampiyonluğa havlu atan Galatasaray, maçın ardından eleştiri oklarının hedefi oldu. Teknik direktör Fatih Terim ve futbolcular sert sözlerle eleştirilirken, sezon başı Galatasaray'a geri dönen Arda Turan için de flaş ifadeler kullanıldı.

04.04.2021 11:14 - Son Güncelleme: 04.04.2021 11:14
Hatayspor mağlubiyeti sonrası Galatasaray'da Arda Turan'a şok eleştiri

Eski milli yıldız Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Hatayspor deplasmaında aldığı 3-0'lık ağır yenilgiyi değerlendirdi. İşte Kahveci'nin Tivibu Spor'daki yorumları;

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Hatayspor mağlubiyeti sonrası Galatasaray'da Arda Turan'a şok eleştiri

8'de 8 yapmış bir takımdı Galatasaray Ankaragücü maçına çıkarken. Ankaragücü lig sonuncusuydu. O gün kaybetti Galatasaray ve sonra sadece Kayseri galibiyeti. Bir takım ilk golü yiyebilir, bu 7-8. maç, ilk golü yedikten sonra çeviremeyen bir Galatasaray. Fatih Hoca'yı Fatih Hoca yapan, geri dönüşlerdir, son dakikaya kadar bırakmayan oyunculardır. Bu da yok bu sene Galatasaray'da.

Hatayspor mağlubiyeti sonrası Galatasaray'da Arda Turan'a şok eleştiri

Bu nasıl bir maç başlangıcı. Neredeyse ligin en zorlu deplasmanlarından birine gidiyorsun, şampiyonluk potasındasın, şampiyonluk bekleyen bir taraftar grubu var, maça öyle rölantide başlıyorsun ki...

Hatayspor mağlubiyeti sonrası Galatasaray'da Arda Turan'a şok eleştiri

Muhammed'i neden 11 oynattı demem, tek forvet oynadığında en iyi performans gösteren oyunculardandı. İlk yarıda Muhammed'e ne hazırladın, sadece Feghouli'nin bir pası var. Bütün kabak onlara patladı. Muhammed çıktı, Feghouli neden çıktı, anlamadım.

Hatayspor mağlubiyeti sonrası Galatasaray'da Arda Turan'a şok eleştiri

Arda çok kötüydü. İstekli, arzulu, kaptanlık yapan Arda, saha dışı açıklamalara odaklandıktan sonra performans vermeyi unuttu, bugün çok kötüydü.