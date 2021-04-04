Hatayspor mağlubiyeti sonrası Galatasaray'da Arda Turan'a şok eleştiri
Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Hatayspor'a mağlup olarak adeta şampiyonluğa havlu atan Galatasaray, maçın ardından eleştiri oklarının hedefi oldu. Teknik direktör Fatih Terim ve futbolcular sert sözlerle eleştirilirken, sezon başı Galatasaray'a geri dönen Arda Turan için de flaş ifadeler kullanıldı.
04.04.2021 11:14
- Son Güncelleme: 04.04.2021 11:14
8'de 8 yapmış bir takımdı Galatasaray Ankaragücü maçına çıkarken. Ankaragücü lig sonuncusuydu. O gün kaybetti Galatasaray ve sonra sadece Kayseri galibiyeti. Bir takım ilk golü yiyebilir, bu 7-8. maç, ilk golü yedikten sonra çeviremeyen bir Galatasaray. Fatih Hoca'yı Fatih Hoca yapan, geri dönüşlerdir, son dakikaya kadar bırakmayan oyunculardır. Bu da yok bu sene Galatasaray'da.