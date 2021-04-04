Hatayspor mağlubiyeti sonrası Galatasaray'da Arda Turan'a şok eleştiri

8'de 8 yapmış bir takımdı Galatasaray Ankaragücü maçına çıkarken. Ankaragücü lig sonuncusuydu. O gün kaybetti Galatasaray ve sonra sadece Kayseri galibiyeti. Bir takım ilk golü yiyebilir, bu 7-8. maç, ilk golü yedikten sonra çeviremeyen bir Galatasaray. Fatih Hoca'yı Fatih Hoca yapan, geri dönüşlerdir, son dakikaya kadar bırakmayan oyunculardır. Bu da yok bu sene Galatasaray'da.